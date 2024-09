- Кошки, которые ходят на поводке: угроза или защита животных?

Тенденции в социальных сетях обычно выходят за рамки людей, затрагивая и наших пушистых друзей. В настоящее время популярно гулять с кошками на поводках по улицам городов, носить их в рюкзаках на длительные прогулки или даже брать в другие страны. Некоторые эксперты положительно относятся к этому, считая, что это обогащает жизнь домашних кошек, но другие критикуют, так как кошки не всегда получают удовольствие от этого.

Психотерапевт по поведению кошек Ангелика Фирнкес из Людвиг-Максимилиановского университета Мюнхена предлагает давать кошкам регулярный доступ к безопасной естественной территории возле дома с помощью ошейника и поводка, чтобы они могли исследовать surroundings. Однако поездки в новые места, шумные парки, длительные походы или дальние поездки не полезны для кошек.

Кошки - засадные хищники, у них есть любимые места для охоты или убежища, объясняет Фирнкес. Даже прогулка по закрытому двору может не приносить удовольствия каждой кошке, так как на это влияют факторы, такие как возраст, характер, здоровье и эмпатия и способности владельца к дрессировке.

Так же, как модные практики, такие как окрашивание собак (Doggy Dyeing), посещение кафе с совой (Owl Cafe) или содержание мини-пигов в качестве домашних животных (Teacup Pigs), гулять с домашними кошками - это тренд, который заслуживает пристального внимания. Famous social media cat influencers like "louieandtodd" and "nala_the_bengali" contribute to this trend's popularity on platforms like Instagram.

Встречи petfluencers в парке

Один популярный кошачий инфлюенсер, Нала, бенгальская смесь с 60 000 подписчиками, часто появляется на улице в своих видео и присоединяется к социальным вылазкам, таким как поездки на SUP или обучение в аэропорту. Британские короткошерстные кошки Луи и Тодд из Чикаго побывали во многих местах, продвигая кошачью амуницию своим более чем 170 000 подписчикам, часто одетые в вязаные шапки, разноцветные ленты или свитера.

Центральный парк в Нью-Йорке является домом для многих petfluencer кошек, позирующих на групповых фото с другими инфлюенсерами, шоппинг в торговых центрах и получающих взбитые сливки в Starbucks. Они часто носят сезонные аксессуары, такие как кроличьи уши или костюмы на Рождество, привлекая внимание прохожих.

Контакт с незнакомцами

Тодд уже отправился в европейское турне, видео которого показывают, как он, казалось бы, спокойно принимает поглаживания и объятия от множества фанатов и якобы любителей кошек. "Так мило", - гласят многие комментарии. Petfluencers всегда изображаются расслабленными, ловко избегая любых встреч с собаками, которые могут привести к проблемам.

Красные флаги в социальных сетях показывают многочисленные случаи, когда кошки кажутся испуганными или напуганными во время прогулок на поводке, тревожными из-за хэштегов, таких как #CatOnALeash или #LeashTrainingCats.

Стрессовая жизнь кошки?

Принц Луи и Тодд кажутся спокойными на показанных изображениях и видео, но эксперты предупреждают, что они, возможно, не получают удовольствия от переполненных сеансов объятий и поездок в рюкзаках через переполненные улицы и магазины. Как территориальные животные, кошки обычно испытывают стресс от транспортировки и изменений местоположения, согласно Моире Герлах из Ассоциации ветеринаров по защите животных (TVT).

Герлах советует воздерживаться от попытки гулять с кошками на поводке, если не было проведено надлежащей подготовки и терпеливого обучения. Даже если инфлюенсеры часто заявляют, что кошку можно выгуливать на поводке, как собаку, кошки и собаки движутся по-разному.

Кошки предпочитают исследовать свою территорию из укрытий, наблюдая за окружающей средой в своем собственном темпе. Они могут внезапно убежать или взобраться, чтобы исследовать что-то интересное. Если владелец хочет выгуливать свою кошку на поводке, он должен позволить кошке вести исследование и не заставлять ее проходить предопределенное расстояние.

Опасные зоны

Также следует учитывать риски травм, такие как взаимодействие с свободно гуляющими собаками, добавляет Фирнкес. Если кошка испугается и убежит, поводок может запутаться в кустах или застрять на деревьях, представляя опасность для кошки.

Эксперты предупреждают против частых прогулок на поводке, так как кошка может требовать их постоянно и стать разочарованной, если прогулки будут нерегулярными или прекратятся. Разочарованные кошки могут проявлять поведенческие проблемы, такие как проблемы с лотком или разрушительное поведение по отношению к мебели и дверям.

Ношение кошек в рюкзаках на ходу не рекомендуется, говорит Фирнкес. Нет разумного оправдания тому, чтобы помещать кошку в рюкзак на длительные прогулки, подчеркивает Герлах. В таких случаях удовлетворяются только потребности владельца.

Жестокое обращение: кошачьи рюкзаки

Длительные прогулки могут привести к недостаточному воздухообмену или накоплению тепла, и пристегивание кошки в рюкзаке может быть опасно, так как животное может получить травму или задохнуться. Перевозка в кошачьем рюкзаке не считается подходящим размещением, так как боль, страдание или вред не могут быть исключены, заключает Герлах. Вот почему кошачьи рюкзаки считаются несовместимыми с благополучием животных Ассоциацией ветеринаров по защите животных.

В заключение, лучшим вариантом для кошек является возможность свободно гулять на улице без поводка, согласно Фирнкес. Если это невозможно из соображений безопасности, подходящим вариантом является безопасный, кошкоустойчивый и естественно озелененный двор.

Европейский Союз потенциально может выразить озабоченность по поводу обращения с кошками в модных занятиях, учитывая свою приверженность благополучию и защите животных. Даже если некоторые владельцы домашних животных утверждают, что выгул на поводке или ношение в рюкзаке обогащают жизнь домашних кошек, важно учитывать конкретные потребности и предпочтения кошки, как подчеркивают терапевты по поведению кошек и эксперты.

