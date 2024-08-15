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Коррупция в Штутгартской больнице: бывший менеджер заключен в тюрьму

Незаконная деятельность, связанная с иностранными пациентами в клинике, якобы обошлась городу Штутгарту миллионами. За это бывший менеджер должен нести ответственность и столкнуться с длительным тюремным сроком.

 and  Hanna Hofmann
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Андреас Браун приговорён к четырём годам и девяти месяцам тюремного заключения из-за скандала со...
Андреас Браун приговорён к четырём годам и девяти месяцам тюремного заключения из-за скандала со Стuttgarter Clinic. Ранее он был главой международного отдела.

- Коррупция в Штутгартской больнице: бывший менеджер заключен в тюрьму

В скандале с коррупцией в клинике Штутгарта бывший глава Международного отдела Андреас Браун приговорен к четырем годам и девяти месяцам тюремного заключения региональным судом. Экономическая палата установила, что подсудимый, в частности, обманывал плательщиков за лечение и уход за 371 ливийским военным между 2013 и 2015 годами, чтобы получить более высокие доходы для клиники и шестизначные суммы для различных поставщиков услуг. Кроме того, Браун получил взятку в размере 65 000 евро. Бывшего менеджера признали виновным в растрате, взяточничестве и попытке мошенничества.

Суд превысил запрос прокуратуры

Браун должен был помочь привлечь иностранных частных пациентов, чтобы снизить дефицит клиники Штутгарта в то время. Многие клиники ранее полагались на дополнительный доход от медицинского туризма. "Международный отдел был очень неорганизованным", - сказал судья. Работа велась в неорганизованном и хаотичном порядке. "Он вел независимое существование в клинике без надзора и контроля". Бывший менеджер мог скрывать свои действия и манипулировать людьми умышленно. Кроме того, некоторые сотрудники отделов не обладали необходимой компетенцией и опытом.

Браун находился под стражей несколько месяцев и способствовал прояснению обвинений своими показаниями в ходе следствия. Его адвокат, Франк Теумер, объявил об апелляции после вынесения приговора. Он критиковал суровость наказания. Совершенно ясно, что работы по уточнению больше не имеют смысла. Защита требовала условного наказания. Палата превысила запрос прокуратуры, которая требовала общего срока заключения три года и десять месяцев.

Взятка за непостроенный госпиталь в Кувейте

Браун ранее был председателем партии "Зеленые" в Баден-Вюртемберге. Он дистанцировался от партии в прошлом. Он не имел предварительных знаний в области здравоохранения для руководящей должности. Два посредника арабских пациентов уже были приговорены к многолетним тюремным срокам в связи со скандалом с коррупцией.

По словам суда, также были взятки в связи с планами по строительству госпиталя в Кувейте. Судья сказал, что ни один из этих проектов не должен был быть реализован в муниципальном предприятии города Штутгарта. Браун был главным виновником.

Дальнейшие судебные процессы ожидаются в связи со скандалом. Обвинения против бывшего директора клиники, бывших медицинских директоров и бывшего мэра Штутгарта уже были утверждены. Все сваливают вину на Брауна, сказал его защитник Теумер. Его следовало особенно контролировать.

Вовлеченность Брауна в скандал с коррупцией выходила за рамки клиники Штутгарта, так как было установлено, что он также принял взятки за нереализованный проект госпиталя в Кувейте, который не должен был осуществляться в муниципальном предприятии города Штутгарта.

Несмотря на его предыдущую должность председателя партии "Зеленые" в Баден-Вюртемберге и отсутствие опыта в области здравоохранения, Брауна назначили на руководящую должность в клинике Штутгарта, где он later спланировал скандал с коррупцией.

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