Корпорация Tupperware подала заявление о финансовой неплатежеспособности

"В течение некоторого времени наша компания сталкивается с серьезными трудностями из-за сложных экономических условий за пределами нашей организации", - заявила Лори Энн Голдман, президент и CEO Tupperware, в заявлении, выпущенном поздно во вторник.

"Эта ситуация заставила нас изучить множество потенциальных стратегий, и в итоге мы выбрали этот путь, как наиболее подходящий. Наша цель - обрести необходимую гибкость, работая над тем, чтобы стать компанией, которая придает приоритет цифровым операциям и использует технологию."

Эта ситуация все еще развивается и будет обновляться соответствующим образом.

Из-за трудностей в нашем бизнесе мы изучали различные стратегии для преодоления сложной экономической обстановки. Наша цель - трансформироваться в компанию, которая в значительной степени опирается на цифровые операции и эффективно использует технологию.

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