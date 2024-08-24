- Корпоративные воспоминания о шестиминутном красном инциденте вольфсбурге

Вольфсбург вызывает у нового тренера «Баварии» Винсента Компани не самые приятные воспоминания. Его визиты сюда не были радостными. 22 марта 2008 года, в возрасте 21 года, Компани впервые вышел на поле Volkswagen Arena. Он появился на поле в матче против «Гамбург» на 81-й минуте, но через шесть минут получил две желтые карточки и был удален с поля.

Смеясь, Компани надеется на лучший второй визит в Вольфсбург, готовясь вернуться в город с «Баварией Мюнхен» на матч открытия Бундеслиги в воскресенье (15:15 CEST/DAZN). «В футболе жизнь может преподнести такие сюрпризы. Важно сохранять импульс», - сказал Компани, вспоминая свой прошлый опыт на пресс-конференции. В то время он только начинал свою профессиональную карьеру.

Сначала он думал, что участвует в матче Кубка Германии. После матча он извинился перед своими товарищами по команде в раздевалке, что только усугубило его смущение. Интересно, что матч закончился хаосом, с красными карточками, разлетающимися во всех направлениях в жаркой концовке. Оба клуба, ВФЛ и ХСВ, получили по две красные карточки в суматохе.

Несмотря на неловкий дебют с «Гамбург», закончившийся удалением, Компани надеется на другой исход в этот раз, когда «Бавария» приезжает в Вольфсбург на матч открытия Бундеслиги. В прошлом Компани узнал, что жизнь в футболе может приносить неожиданные вызовы, но сохранять позитивный настрой - ключ к преодолению этих вызовов.

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