Корпоративная организация UFC достигла соглашения на $375 миллионов в коллективном судебном процессе, поданном бывшими спортсменами.

Соглашение о урегулировании, раскрытое TKO, материнской компанией UFC, через подачу в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, должно разрешить все споры за общую сумму в $375 миллионов, при условии утверждения судьей федерального суда Ричардом Boulware из Лас-Вегаса.

Подробности предложенного соглашения еще не были обнародованы в суде, и детали, такие как любые признания или отрицания неправомерных действий компании, все еще держатся в секрете.

Истцы дела "Ле против Зуффа" утверждали, что UFC использовала свое доминирующее положение в смешанных боевых искусствах (MMA), чтобы минимизировать шансы своих спортсменов получить предложения от других промоутеров, и argued, что UFC "несправедливо снизила компенсацию" для бойцов, совершив "серию исключительных и антиконкурентных действий".

Иск, первоначально поданный в декабре 2014 года бывшим бойцом Кунгом Ле и Нате Куарри, Джоне Фитчем и другими, включал спортсменов, которые выступали за UFC с декабря 2010 по июнь 2017 года, согласно данным юридической фирмы Berger Montague, представляющей истцов. В прошлом году Boulware предоставил бойцам, выступавшим за UFC в США в течение этого периода, статус коллективного иска.

UFC подала ходатайство об отказе в иске в 2015 году, но судья отклонил это ходатайство.

UFC и истцы изначально согласились на урегулирование в размере $335 миллионов, которое охватывало tanto дело "Ле против Зуффа", как и отдельный иск, но Boulware отклонил это урегулирование, как сообщает Reuters, из-за распределения средств между истцами.

"Мы достигли соглашения с Истцами о урегулировании дела "Ле", учитывая озабоченности судьи Boulware", - заявил UFC CNN.

"Хотя мы считали первоначальное урегулирование справедливым - мнение, разделенное Истцами - мы считаем, что в интересах всех сторон положить конец этому разбирательству".

Урегулирование на девятизначную сумму относится только к делу "Ле против Зуффа", в то время как дело "Джонсон против Зуффа", которое все еще рассматривается против UFC, остается неурегулированным. Дело "Джонсон" находится на ранней стадии, и ходатайство об отказе все еще находится в стадии рассмотрения, согласно заявлению UFC.

"Мы считаем, что это новое предложение по урегулированию дела "Ле" является отличным результатом для класса бойцов UFC, которых мы представляем", - заявил Berger Montague CNN. "Если оно будет утверждено, оно предоставит немедленное финансовое облегчение более чем 1000 бойцам, которые получат существенную прибавку к своим заработкам за время своей карьеры в UFC".

"Мы с нетерпением ждем представления предложенного урегулирования суду для предварительного утверждения в ближайшее время. Мы также привержены продолжению рассмотрения исков от имени класса бойцов в более поздно поданном деле "Джонсон", включая ходатайства об отказе против UFC".

Дело "Джонсон", инициированное бывшими бойцами UFC Кайаном Джонсоном и С.Б. Доллавеем, имеет сходство с иском "Ле" и утверждает, что компания нарушила антимонопольное законодательство, занижая зарплату бойцов UFC и нанося ущерб или препятствуя другим промоутерам MMA.

Урегулирование, стоимостью $375 миллионов, должно разрешить все споры, связанные с миром смешанных боевых искусств (MMA), конкретно адресуя озабоченности по поводу конкурентных действий UFC и компенсации бойцов. Несмотря на предложенное урегулирование, дело "Джонсон против Зуффа", которое имеет аналогичные утверждения, все еще не урегулировано в суде.

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