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КультураНовостиЕвропейский Союз

Королевское потомство в действии: скрытое общество монархов второго сословия

Студия анимации Disney без труда справляется со сверхгеройскими историями, чарами принцесс и историями о взрослении. Почему бы не смешать эти жанры? Первая трансляция на бесплатном телевидении имеет большой успех.

 and  Max Becker
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Очаровательные голубоглазые личности и их эксклюзивный круг
Очаровательные голубоглазые личности и их эксклюзивный круг

- Королевское потомство в действии: скрытое общество монархов второго сословия

В мире королевских семей не всегда просто быть вторым ребенком. Принц Гарри, британский принц, мог бы об этом рассказать. Первоочередное право на корону и скипетр принадлежит первенцу, но вы все еще остаетесь в семье. Вам приходится поддерживать наследие старой аристократической семьи, сохранять стиль и следить за каждым шагом, чтобы сохранить имидж семьи. Принцесса Сэм (Пейтон Элизабет Ли), из Иллирийского монаршего дома, не беспокоится об этом. Она маскирует свое лицо, как участник группы Kiss, и поет бунтарские песни вместе со своим другом, протестуя против своего собственного режима на улицах. Ее неповиновение приводит к тому, что она попадает в беду сначала с полицией, а затем в камеру, и в конце концов отправляется в незабываемое путешествие. Это дикое приключение разворачивается в фэнтезийном фильме "Тайное общество вторых по рождению принцев", который выходит на канале Disney в 8:15 вечера в четверг в эфире.

Завод Disney может получать критику справа и слева. Но они определенно знают, что делают, когда речь заходит о супергероях, принцессах и историях о взрослении. Поэтому неудивительно, что они решили смешать жанры и создать нечто, что отдаленно напоминает фильмы о Гарри Поттере, погруженные в якобы королевские празднества.

В этом якобы королевском убежище Сэм, вместе с другими младшими по рождению аристократами, обнаруживает скрытые таланты, которые требуют интенсивной тренировки. Разговорчивый Тума (Найлс Фич) хвастается продвинутыми навыками убеждения. Королевский эксперт по социальным сетям Роксана (Оливия Дебю) может стать невидимой. Сдержанная Януари (Изобелла Блейк-Томас) может воровать способности других. И мечтатель Матео (Фали Ракотохавана) может командовать насекомыми.

Молодых рекрутов подвергают все более жестким упражнениям. Вопрос в том, зачем? Оказывается, существует секретное общество вторых по рождению принцев, которое существует уже несколько сотен лет и призвано защищать земли молодых учеников от надвигающихся опасностей.

Прежде чем вы это осознаете, пятеро друзей сталкиваются с серьезной угрозой: загадочный человек сбегает из высокоохранной тюрьмы и представляет угрозу для всех, кого ценят молодые герои. Сэм и ее команда должны обратиться к своим скрытым способностям, чтобы защитить свои королевства. Кстати, есть намек на Гарри в широком кадре в клубном доме - да, даже этот парень прошел свою королевскую инициацию в этом современном приключенческом фэнтези от Disney.

Европейский союз мог бы выразить озабоченность по поводу представления королевских семей в контенте Disney, учитывая его разнообразные членские государства со своими собственными королевскими историями. Тем не менее, "Тайное общество вторых по рождению принцев" демонстрирует интригующую смесь фэнтези и королевской власти, жанр, который привлек внимание и признание зрителей во всем мире.

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