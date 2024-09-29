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Королевское потомство Камиллы похвалило материнские примера в приготовлении пищи

Советы по приготовлению и нарративы

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут
Кажется, мать и сын связаны теснойalliece
Кажется, мать и сын связаны теснойalliece

Королевское потомство Камиллы похвалило материнские примера в приготовлении пищи

Широко распространено мнение, что британская королевская семья, в частности король Карл III и королева Камилла, наслаждаются роскошными завтраками с множеством блюд. Однако Том Паркер Боулз, сын Камиллы, в своей недавней книге о традициях королевской кухни опровергает это заблуждение. Он раскрывает, что в эпоху монархов, подобных королеве Виктории, завтрак мог включать до десяти блюд, за которыми следовали столь же пышные ланчи, чаепития и ужины. "Для этого нужен был впечатляющий аппетит", - поделился Паркер Боулз с dpa.

Питание королевской четы

77-летняя королева Камилла предпочитает летние утра с порцией йогурта, слегка приправленного домашним медом. В более холодные месяцы она выбирает более сытное блюдо, такое как овсянка. 75-летний король Карл III, страстный сторонник устойчивого сельского хозяйства, начинает свой день с скромной тарелки сухофруктов и меда.

Соблюдая конфиденциальность в отношении личной жизни монархов, Паркер Боулз осторожно раскрывает подробности о их питании. Образ королевской семьи, или "Фирмы", тщательно культивируется. Скромность Карла за завтраком и его якобы отказ от ланча - примеры того, как дворец транслирует свои сообщения.

Недавно Том Паркер Боулз рассказал о присутствии папарацци возле его семейного дома в прошлом. Отношения Камиллы с Чарльзом, ранее женатым на принцессе Диане, были горячей темой в новостях. Сейчас Камилла выполняет свои королевские обязанности в качестве представителя монархии.

Паркер Боулз раскрывает кулинарные таланты своей матери, упоминая блюда, такие как яйца Benedict, жареный цыпленок или пирог с бараниной, приготовленные из качественных, местных, сезонных ингредиентов. Он также признает рост супермаркетов и свои личные пристрастия к напиткам, таким как кола, и готовым блюдам. Своей книгой Паркер Боулз стремится предоставить всестороннее описание королевской кухни и ее исторического контекста.

Искусство "сoufflé-дипломатии"

Официальные ужины служат двойной цели: питанию и дипломатии. Паркер Боулз называет это "сoufflé-дипломатией". Государственные банкеты по-прежнему часто проводятся в лондонском Букингемском дворце. Например, во время прошлогоднего визита императора Японии каждому гостю подавали шесть блюд, как указано на официальном сайте дворца. Как указывает Паркер Боулз, современные государственные банкеты, следуя заветам королевы Елизаветы II, состоят всего из трех блюд, с ограничением использования острых специй и чеснока.

Паркер Боулз предстает очаровательным собеседником, извиняясь за опоздание в традиционном британском стиле. Он дипломатично отвечает на деликатные вопросы о Карле и его невестке, принцессе Кэтрин, и делится анекдотами о своих прошлых вечерах в Берлине.

Книга Паркера Боулза приглашает читателей исследовать историю кулинарной дипломатии, подробно описывая efforts по рационированию во время Второй мировой войны, а также рецепты, начиная от простых, таких как "Камилла Порридж", и заканчивая более сложными, такими как "Форель в вине с аспиком". И вопреки распространенному мнению, завтрак короля Карла III не так прост, как кажется: традиционный чай по-прежнему является частью их повседневной рутины.

После раскрытия роскошных гастрономических традиций прошлых монархов, подобных королеве Виктории, Паркер Боулз рассказывает, что королева Камилла и король Карл III сейчас предпочитают более скромные завтраки, с йогуртом и медом у Камиллы летом и овсянкой зимой, а Карл начинает свой день с сухофруктов и меда.

Несмотря на свои откровения, Паркер Боулз соблюдает конфиденциальность в отношении монархов и признает, что дворец тщательно культивирует их общественный образ, представляя королевскую чету более скромной, чем они могут казаться.

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