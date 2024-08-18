- Королевский монарх Карл III, как сообщается, прекратил охрану, назначенную его брату.

После того, как в 2022 году он сложил с себя королевские обязанности из-за общественного давления, принц Андрю не имел более публично финансируемой полицейской охраны. Вместо этого король Карл III начал оплачивать его частную службу безопасности. Однако сообщается, что Карл может распустить команду безопасности Андрю, как сообщает "Сан на воскресенье" и "Мейл онлайн". Команде было сообщено, что их услуги больше не требуются с ноября.

Этот потенциальный шаг может привести к тому, что Андрю придется покинуть королевскую ложу, согласно анонимному источнику из "Мейл онлайн". В настоящее время Карл и Андрю проводят выходные вместе в имении Балморал в Шотландии.

Коттедж Фрогмор: потенциальный новый дом Андрю

Общественное давление на Андрю, связанное с многочисленными ссылками на него в судебных документах, связанных со скандалом с Джеффри Эпштейном, усиливается. Ранее в этом году сообщалось, что Андрю отказался от предложения переехать из королевской ложи в коттедж Фрогмор, близлежащее поместье.

С 2003 года Андрю имеет 75-летнюю аренду на поместье коттеджа Фрогмор. Ранее в январе сообщалось, что Андрю придется оплачивать значительные расходы на безопасность, связанные с проживанием в резиденции королевской ложи в Виндзоре площадью 30 комнат.

Имя Андрю в документах Эпштейна

Имя Андрю упоминается более 70 раз в судебных документах, касающихся скандала с сексуальным насилием Джеффри Эпштейна, согласно сообщениям. Тем не менее, Metropolitаn Police объявила, что не было начато новых расследований. Андрю решительно отрицает обвинения и в 2022 году урегулировал гражданский иск Вирджинии Гуфре за значительную сумму.

В мае 2020 года Андрю ушел с королевских обязанностей, а в январе 2022 года он был вынужден отказаться от своих титулов и покровительств, и "Его королевское высочество" больше не является подходящим титулом для него.

Решение королевской семьи потенциально распустить команду безопасности принца Андрю вызывает опасения по поводу его будущих мест проживания. Согласно сообщениям, Андрю может быть вынужден покинуть королевскую ложу, если у него больше не будет охраны, и коттедж Фрогмор, поместье, которое он арендует на 75 лет, упоминается как возможное новое место жительства.

Несмотря на то, что он связан со скандалом с Джеффри Эпштейном через многочисленные упоминания в судебных документах, Metropolitаn Police объявила, что не было начато новых расследований против принца Андрю, который решительно отрицает обвинения и в 2022 году урегулировал гражданский иск Вирджинии Гуфре за значительную сумму.

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