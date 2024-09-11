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Королевская резиденция раскрыла планы плавания по Тихому океану

После восьми месяцев борьбы с его диагнозом рака король Карл III отправляется в путешествие на самые отдаленные уголки земного шара. Монарх запланировал визиты в Австралию и Самоа в своем расписании.

 and  Wendy Allen
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Партия из Великобритании отправляется в путешествие в Австралию и Самоа в октябре (Архивный снимок)
Партия из Великобритании отправляется в путешествие в Австралию и Самоа в октябре (Архивный снимок)

- Королевская резиденция раскрыла планы плавания по Тихому океану

Король Чарльз III, 75-летний, и королева Камилла, 77-летняя, готовы отправиться в Австралию и Самоа позже в октябре. Букингемский дворец официально объявил даты и программу тура, который продлится с 18 по 26 октября.

Это приключение станет первым для Чарльза во многих отношениях. Его визит в Австралию станет дебютом в качестве короля в международной стране, где он будет главой государства. Кроме того, встреча глав правительств Содружества наций 21 октября на Самоа станет его первым участием в качестве главы ассоциации.

Сообщается, что Чарльз находится в отличной форме со стороны здоровья.

По прибытии в столицу Австралии, Канберру, его встретит премьер-министр Энтони Альбанес. Королевская чета затем отправится в Сиднейскую гавань, чтобы посмотреть морской парад. С большим интересом к окружающей среде, Чарльз также поговорит с пожарными о ежегодных лесных пожарах.

В программе также запланированы беседы со специалистами по раку кожи. Чарльз публично объявил о своем диагнозе в феврале и временно ушел из общественной жизни. Недавно британские СМИ, ссылаясь на источники в дворце, сообщали, что здоровье короля в настоящее время отличное.

Во время тура король Чарльз III и королева Камилла также посетят другие значимые места в Австралии. Они планируют посетить Улуру, знаковый памятник, известный как 'Аyers Rock'.

На Самоа, помимо участия в встрече глав правительств Содружества наций, они также планируют почтить память на кладбище в Апии, где похоронены многие солдаты Британской империи.

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