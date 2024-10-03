Король Карл III демонстрирует свой уникальный танцевальный аппарат

Перед отплытием в Австралию и Самоа король Карл III Великобритании проходит короткий танцевальный урок. В преддверии долгожданного путешествия монарха на мероприятии в Лондоне продемонстрировали традиционные samoанские танцевальные движения. Один из гостей, предположительно почетный консул Фредди Туилаги, любезно пригласил короля на танец и взял инициативу в свои руки, побудив Чарльза оставить свой напиток и присоединиться.

Во время исполнения танцевальных движений король развлекался, делая веселые волнообразные движения, демонстрируя свое удовольствие, пока его жена Камилла наблюдала поблизости. После выступления Туилаги похвалил Чарльза за его навыки, воскликнув: "У него получилось!"

На мероприятии присутствовала известная танцовщица Моцци Мабусе, известная как в Германии, так и в Великобритании. Мабусе известна своей ролью судьи в популярном британском танцевальном шоу "Стрикли Ком Дэнсинг". Легендарная певица Грейс Джонс также присутствовала на роскошном лондонском мероприятии в среду вечером.

В середине октября Карл отправится в путешествие tanto в Австралию, как и в Самоа. Его поездка была объявлена несколько месяцев назад Букингемским дворцом. Сильная решимость преодолеть вызов путешествия через двенадцать часовых поясов можно воспринять как свидетельство продолжающегося выздоровления Карла. Диагноз рака у монарха был подтвержден в феврале. Во время этого знаменательного путешествия Карл надеется заручиться поддержкой монархии tanto дома, как и за рубежом. Это будет его первое посещение одной из 14 стран за пределами Великобритании, где он все еще является главой государства с момента его коронации.

Королева Камилла аплодировала, когда ее муж, король Карл III, с энтузиазмом исполнял танцевальные движения. Во время перерыва она вела непринужденную беседу с Моцци Мабусе, выражая восхищение танцевальными навыками последней в "Стрикли Ком Дэнсинг".

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