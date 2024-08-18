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ОбществоНовостиПринц Андрей

Король Чарльз III распускает охрану принца Андрея.

 and  Yaroslav Smith
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С 2020 года Андрей отказался от своих королевских обязанностей и не имеет титула «Его Королевское...
С 2020 года Андрей отказался от своих королевских обязанностей и не имеет титула «Его Королевское Высочество» с 2022 года.

Король Чарльз III распускает охрану принца Андрея.

За последние два года, после ухода принца Эндрю от королевских обязанностей в 2022 году, король Карл III оплачивал расходы на его безопасность. Однако, согласно последним сообщениям, это может подойти к концу. Источники сообщают, что команда безопасности, охраняющая принца Эндрю, будет уволена с ноября.

По данным Mail Online, это может привести к выселению принца Эндрю из его королевской резиденции, Лоджа. Инсайдер поделился этой информацией. По текущим данным, герцог Йоркский и король Карл III проводят уик-энд на поместье Балморал в Шотландии.

Ранее в этом году сообщалось, что если принц Эндрю захочет продолжать жить в 30-комнатной Лодже, которую он арендовал на 75 лет в 2003 году, ему придется оплачивать значительные расходы на безопасность самостоятельно. Якобы он отказался от предложения переехать в ближайший Фрогмор-коттедж.

Принц Эндрю отошел от своих королевских обязанностей в мае 2020 года. В январе 2022 года он был вынужден отказаться от своих титулов и патронажей и больше не называется "Его королевское высочество". Это решение было принято в свете обвинений в его причастности к скандалу с сексуальным насилием Джеффри Эпштейна в США. Принц Эндрю отрицает свою вину во всех обвинениях.

Несмотря на отказ принца Эндрю взять на себя финансовую ответственность за свою безопасность, выселение принца Эндрю из Лоджа остается возможным из-за предстоящего сокращения его команды безопасности. Король Карл III и принц Эндрю в настоящее время проводят уик-энд на поместье Балморал в Шотландии.

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