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ОбществоНовости*Я не собираюсь врать*

Кора Шумахер выразила разочарование публичным объявлением Ральфа.

Автоспортивный соперник и его бывшая жена поссорились на публике из-за того, что Кора узнала о его поверхности.

 and  Max Becker
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Снимок, фиксирующий их совместную супружескую жизнь: Кора и Ральф Шумахер в 2007 году.
Снимок, фиксирующий их совместную супружескую жизнь: Кора и Ральф Шумахер в 2007 году.

- Кора Шумахер выразила разочарование публичным объявлением Ральфа.

Кора Шумахер открыто заявила, что не была предупреждена об объявлении своего бывшего мужа Ральфа о его сексуальной ориентации. Она поделилась своими чувствами, сказав: "Я бы хотела, чтобы Ральф поделился этим со мной или хотя бы доверился мне. Это было бы знаком уважения. Но я узнала о его каминг-ауте из СМИ".

Раскрыта любовная связь Ральфа и Этьена

49-летний Ральф открыто заявил, что он гей, и поделился подробностями о своем партнере, Этьене.

После интервью Кора Ральф разместил пост в Instagram, чтобы прояснить ситуацию: "Несмотря на всю суматоху, хочу подчеркнуть, что Кора поздравила нас, когда думала, что мы поженились в сентябре 2023 года". Ей было радостно за них.

Он не стал отвечать на критику Кора о том, что он не предупредил ее заранее. Он закончил пост словами: "Мы оба хотим сейчас немного приватности".

Эмоциональная реакция Кора

Ральф Шумахер — младший брат Михаэля Шумахера, семикратного чемпиона мира «Формулы-1» и успешного гонщика himself. Они с Корой были женаты, но уже давно расстались.

В Spiegel Кора поделилась своими чувствами боли. "Узнать о каминг-ауте Ральфа заранее было для меня болезненным опытом", — сказала она в 47 лет.

"Кора считает необычным, что она не знала о эмоциональном объявлении Ральфа, и поет: «Я не буду лгать, это все еще немного болит».

"В то время как Ральф раскрыл свою правду, Кора поделилась своими чувствами, пою: «Я не буду лгать, я бы хотела, чтобы мы могли сначала поговорить наедине».

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