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Кора Шумахер стремится отказаться от своего сексуально привлекательного имиджа.

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут
Кора Schumacher стремится превзойти то, чтобы быть идентифицируемой исключительно по своим...
Кора Schumacher стремится превзойти то, чтобы быть идентифицируемой исключительно по своим физическим Features.

Кора Шумахер стремится отказаться от своего сексуально привлекательного имиджа.

Изначально она отказалась от своей фамилии после замужества, больше не желая быть Корой Шумахер, стремясь избавиться от лишнего груза: Разведенная с Ральфом Шумахером, она объявила о прекращении своих откровенных выступлений на сайте для взрослых. Далее следуют объяснения.

Прошлым летом она привлекла внимание прессы, объявив о своем желании показать свою неприкрытую натуру на "Onlyfans". Эта платформа является фаворитом среди многих знаменитостей, которые готовы выставлять напоказ свою частную жизнь. Подписчики, желающие увидеть эту сторону своих кумиров, должны платить за это. Финансовые выгоды и удовлетворение от обнаженных фотографий привлекли ее. "Я люблю свое тело, почему я не должна поделиться им с другими? Я уже раздевалась для Playboy много лет назад. Я привыкла к этому", - заявила она в интервью RTL в то время. "Я хочу представить себя свободно на 'Onlyfans'. Но все останется в эстетических рамках", - заверила бывшая жена гоночного icons, Ральфа Шумахера тогда.

Спустя почти год, 47-летняя женщина хочет выглядеть более скромно. "Onlyfans дал мне необходимую уверенность в себе на тот момент, но теперь я решила полностью удалить свой аккаунт. Я больше не хочу, чтобы меня классифицировали или сводили к моей внешности", - говорит она в своей истории в Instagram.

Кора Шумахер хочет вернуться к Бринкманн

Этот самоанализ совпадает с ее желанием избавиться от своей знаменитой фамилии и вернуть свою девичью фамилию, Бринкманн. 47-летняя женщина раскрыла это решение в субботу вечером во время "Я звезда - Легендарный час после" на RTL и представилась там как Кора-Кarin Бринкманн. Она хочет "начать все сначала", как она объяснила.

Это решение включает в себя ее стремление вернуться в лагерь RTL. Она хочет представить себя как "живую, оптимистичную и довольную личность, как Каролина встарь". Кора Шумахер, или скорее Бринкманн, участвовала в "Я звезда - Вытащи меня отсюда!" в январе этого года, но добровольно покинула лагерь из-за проблем со здоровьем после трех дней.

В последнее время она привлекла внимание прессы из-за своего публичного спора с бывшим мужем Ральфом Шумахером. Кора Шумахер заявила, что была застигнута врасплох его признанием. В свою очередь, бывший гоночный звезда утверждает, что она знала о его чувствах к его другу Этьену в течение длительного времени. Разведенная пара обменялась резкими словами в социальных сетях, что привело к публикации их личных сообщений.

Следующее объявление знаменует собой существенный сдвиг в онлайн-присутствии Кора Шумахер: она решила удалить свой аккаунт Onlyfans, выразив желание уйти от определения себя через свою внешность. Это решение совпадает с ее желанием вернуть свою девичью фамилию, Бринкманн, так как она хочет начать все сначала и вернуться в лагерь RTL, представляя себя как оптимистичную Каролину из прошлого.

Оглядываясь на свое время на Onlyfans, Кора Шумахер заявила в истории в Instagram, что платформа дала ей необходимую уверенность в себе, но теперь она хочет дистанцироваться от этого образа. Она считает, что использование своей девичьей фамилии, Бринкманн, поможет ей достичь этой цели.

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