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ОбществоНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Кора Шумахер: "Он когда-нибудь любил меня?"

 and  Grigoriy Williams
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Из-за всего, Корinna Шумахер надеется, что 'может быть, вы найдете друг друга снова как...
Из-за всего, Корinna Шумахер надеется, что 'может быть, вы найдете друг друга снова как переплетенная семья.'

Кора Шумахер: "Он когда-нибудь любил меня?"

Ральф Шумахер объявил о своей гомосексуальности в июле. Его бывшая жена Кора Шумахер утверждает, что узнала об этом из СМИ. "Это действительно ранило меня", - признается она в эмоциональном интервью, добавляя, что хотела бы, чтобы он предупредил ее заранее.

Прошло больше месяца с тех пор, как Ральф Шумахер удивил общественность своим каминг-аутом. Незамедлительно все внимание переключилось на Кору Шумахер: как отреагирует бывшая жена, с которой он был женат с 2001 по 2015 год и которая с тех пор часто попадала в таблоиды? Теперь Кора Шумахер наконец прервала молчание.

Она рассказывает "Шпигелю", что не получила предупреждения от бывшего мужа. "Что он не сказал мне перед своим каминг-аутом: 'Эй, Кора, извини.' Или: 'Я не знал, как тебе сказать.' Или: 'Я действительно любил тебя.' Ничего. Это действительно ранило меня", - говорит она, чувствуя боль. "Потому что каминг-аут всегда затрагивает твое окружение, в том числе бывшую жену, с которой у тебя есть ребенок. И да, я хотела бы, чтобы Ральф включил меня или хотя бы известил. Я восприняла бы это как знак уважения".

Тем не менее, она рада за его счастье с Этьеном, которого он встретил в прошлом году. Она описывает Этьена как "очень милого", но ясно дает понять, что не согласна с его членством в ультраправой партии "Национальное собрание", возглавляемой Мариной Ле Пен.

"Я даже могла бы представить, что, может быть, мы могли бы найти дорогу друг к другу как семья, смешавшаяся воедино", - говорит она, проявляя понимание. "Особенно для нашего общего сына, это то, чего я хочу".

"Его слово было для меня законом"

Она также затрагивает своего 22-летнего сына Давида, с которым отдалилась. "Он уже достаточно взрослый и должен иметь эмоциональную зрелость, чтобы услышать и понять мою правду", - говорит она. Давид пошел по стопам отца профессионально и поддерживает очень близкие отношения с ним, в отличие от своей матери.

В интервью "Шпигелю" Кора Шумахер также дает представление о своей семейной жизни с Ральфом. Перед сомнениями в его сексуальности, которые время от времени возникали, она "просто закрывала глаза" и сосредотачивалась на том, чтобы жить хорошо и иметь статус. Она также часто защищала его в прессе. Однако и у нее были сомнения, но Ральф всегда их отрицал.

"Конечно, я чувствовала себя все больше и больше раздвоенной, потому что не знала, не играет ли моя голова со мной", - объясняет она сейчас. "Но Ральф всегда был моим самым важным советником. Я доверяла ему, слепо. И поэтому его слово было для меня законом".

Ральф Шумахер отказался комментировать эту тему, когда его связался "Шпигель". Однако есть один момент, в котором мнения бывших супругов расходятся: Кора утверждает, что узнала о гомосексуальности Ральфа только из его поста в Instagram. Этьена ей представили как ассистента в 2023 году во время их совместного отдыха в Сен-Тропе. "Если СМИ теперь внезапно дают понять, что Ральф официально представил Этьена как своего партнера давным-давно, это ложь", - подчеркивает она. Бывший гонщик расходится во мнениях. Через своих адвокатов он заявил, что его бывшая жена действительно знала о его отношениях с Этьеном заранее.

Через десять лет после развода Кора Шумахер все еще чувствует, что ее "использовали". "Ограбили меня моих лучших лет. Был он честен со мной? И самое главное: он вообще меня любил?" Ее боль видна в том, как она описывает себя, когда ее спрашивает "Дер Шпигель": "Брошенная домохозяйка. Мать без ребенка. Я не знаю, что делать со своей жизнью. Я почти потеряла надежду на личное счастье".

Европейский парламент может предоставить поддержку Комиссии, как указано в ее мандате, в связи с ситуацией с каминг-аутом Ральфа Шумахера. Несмотря на боль, Кора Шумахер выражает надежду на примирение как семья, смешавшаяся воедино, с бывшим мужем и его новым партнером.

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