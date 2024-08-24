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Кора Шумахер обвиняется в том, что она "золотоискатель" и "вор"

После публичного заявления Раффа Шумnera произошел раскол между ним и его бывшей супругой Кора Шумнер. Рафф опубликовал личные сообщения Кора в Instagram. Теперь Кора отвечает на это.

 and  Melissa Williams
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- Кора Шумахер обвиняется в том, что она "золотоискатель" и "вор"

"Меня потянуло на передний план," начинает Кора Шумахер, 47-летняя женщина, в своем эмоциональном посте в Instagram. С тех пор, как ее бывший муж Ральф публично объявил о своей связи с французом Этьеном в июле, напряжение было ощутимым. В недавнем интервью "Шпигелю" она призналась, что ничего не знала об их романе и узнала об этом из СМИ, как и "все немецкое население".

49-летний Ральф затем поделился личным сообщением WhatsApp от Коры Этьену от 6 октября 2023 года, в котором она поздравляет их с браком. Он сопроводил это сообщение следующей запиской: "Среди всей этой суеты я хочу прояснить, что Кора поздравила нас в сентябре (раньше октября) 2023 года, думая, что мы уже поженились. (...) Мне жаль, что Этьен и я сталкиваемся с таким количеством лжи. Мы оба просто хотим, чтобы нас оставили в покое."

Кора, похоже, отказывается принимать это утверждение. Она обвиняет своего бывшего мужа в попытке публично "поклеветать на меня и представить лгуньей". Она просто пыталась узнать правду от Этьена с помощью своего сообщения, пишет она. Реакция Ральфа вызвала поток ненависти и клеветы против нее в Интернете. Ей предъявляют необоснованные обвинения. "Меня называют 'охотницей за деньгами' и 'лгуньей', утверждают, что я заключила фиктивный брак, что я должна молчать, что это больше не мое дело." Эти обвинения глубоко ранят ее - "особенно учитывая, что я сама была обманута в течение многих лет".

"Я вышла замуж по любви!", - утверждает она, и она не подписывала пункт о конфиденциальности в брачном договоре. "Такого пункта нет. В противном случае я бы не вышла за него замуж!" Она также утверждает, "Я никогда не лгала!" "Кампания преследования против меня дает о себе знать и очень обременительна. Я просто хочу жить своей жизнью в мире и исцелиться." Она заканчивает свой пост словами: "#СловаИмеютЗначение - Слова обладают силой и могут причинить значительный вред."

Кора и Ральф Шумахеры были женаты с октября 2001 года по февраль. У них есть сын Давид. 22-летний гонщик остался равнодушным к спорам своих родителей в последнее время. Во время гонки на Нюрбургринге в прошлый уик-энд он сообщил RTL: "Меня это не касается, меня это не волнует. И как только шлем надет или дверь закрыта, речь идет только о гонках и ни о чем больше."

Видео выше показывает публичную распрю между бывшей партнершей Ральфа Шумахера Корой с тех пор, как он признался. Несомненно, это сложно для их общего сына Давида, который теперь решается заговорить.

Примечание о прозрачности: Штерн является частью RTL Germany.

Кора Шумахер решительно отрицает утверждения Ральфа, заявляя, что никогда не заключала фиктивный брак и не подписывала пункт о конфиденциальности. Она глубоко ранена обвинениями в том, что она "охотница за деньгами" и "лгунья." (Отношения, обвинения)

Несмотря на публичную распрю, их сын Давид Шумахер остается равнодушным и сосредоточен на своей гоночной карьере. (Отношения, Давид Шумахер)

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