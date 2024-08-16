Кора Шумахер делится опытом в браке с Ральфом

После публичного заявления Ральфа Шумахера о своей сексуальной ориентации, его бывшая жена Кора наконец нарушила молчание. В эмоциональном интервью журналу "Дер Шпигель" она открыто говорит о сложных периодах в их браке и опровергает обвинения в фиктивном браке.

Более чем через месяц после "coming out" Ральфа, Кора впервые делится своими чувствами. Она выражает разочарование тем, что не была предупреждена заранее о решении Ральфа. "Я была чертовски обижена," - признается она. "Потому что каминг-аут влияет не только на человека, но и на его близких, в том числе на бывшую жену с общим ребенком. Я бы хотела, чтобы Ральф включил меня или хотя бы сообщил. Это было бы знаком уважения".

Она также обсуждает темные стороны их общей жизни и то, как они по-прежнему преследуют ее сегодня. Ей нужно исправить свою публичную imagem, так же как Ральф имеет право на каминг-аут, объясняет 47-летняя Кора. Ее больше всего беспокоят ярлыки, которые таблоиды приклеили к ней - например, "Королева пит-лейна" или "сексуальная Кора".

С самого начала она была вынуждена играть предопределенную роль в качестве противоположности Корinne Шумахер, жены Михаэля Шумахера. В то время как она была вынуждена играть "эротическую" роль из-за маркетингового аппетита, сестру мужа изображали как "Мать Терезу", преданную жену.

" peut-être que tu es trop gros..."

По мере роста успеха Ральфа и его более частых отъездов на работу, Кора почувствовала себя в "золотой клетке". Особенно после рождения их сына Давида, она все больше чувствовала себя одинокой и нуждалась в большей любви и внимании. Она винила себя в своем несчастье: " peut-être que je suis trop gros, trop moche ou simplement pas assez bien", - думала она в 24 года. В конце концов, она весила всего 45 кг и проходила различные процедуры по уходу за собой.

Ей "чертовски неприятно", когда ее сводят к внешности или определяют ею, но тогда это дало ей необходимую самооценку, которой ей не хватало. "Что дает вам самооценку? То, в чем вы хороши. То, что вам нравится. И для меня это была только внешность".

Шумахер опровергает обвинения в фиктивном браке

Что касается многочисленных слухов о сексуальной ориентации Ральфа во время их брака, Кора сегодня объясняет: "Я думаю, что в каждом браке есть сомнения и неопределенности. Я просто убедила себя: все хорошо, у тебя прекрасная жизнь, высокий статус. У тебя есть крыша над головой, мужчина рядом, ребенок. Я думаю, я просто решила игнорировать это". Она признает, что и у нее были сомнения, но Ральф всегда отрицал это. "В результате я все больше запутывалась, потому что уже не знала, не играет ли мой разум со мной. Но Ральф всегда был моим самым доверенным советником. Я слепо верила ему. Вот почему его слово было законом для меня".

Она решительно отвергает обвинения в том, что их брак был фикцией или деловым соглашением. "И если мне сегодня говорят, что я заключила фиктивный брак или имела соглашение - нет, не имела". Ее особенно разочаровывает Ральф: "И я все еще не понимаю, почему он ничего не делает, чтобы исправить мою публичную репутацию и против всех этих насмешек, этой насмешки, этих злых слухов обо мне..."

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