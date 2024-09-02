- Кооперативное сельское хозяйство <unk> гармоничное сотрудничество, ведущее к увеличению разнообразия в поле

В поле, расположенном недалеко от Оснабрюка, в Бельме, Одетт Уидон стоит на коленях, держа в руках колос пшеницы и стручок гороха. Эти два вида, летняя пшеница и горох, процветают бок о бок и подлежат одновременной уборке. Эта практика, называемая смешанным посевом, популярна в органическом сельском хозяйстве, где различные растения растут одновременно, обеспечивая преимущества, такие как повышенная устойчивость к суровым погодным условиям, подавление роста сорняков и лучшее использование питательных веществ в почве. Она также способствует биоразнообразию. Несмотря на эти преимущества, при уборке возникают трудности, особенно при уборке смешанных культур, таких как зерновые и горох, которые в основном используются как корм для животных.

По словам Уидон, ученого из Университета Касселя, специализирующегося на экологических сельскохозяйственных науках, смешанное посев становится все более важным в свете вызовов, связанных с изменением климата. Несмотря на преимущества, органические farmers часто отказываются от него из-за нехватки покупателей и применения для урожая.

Проект "Ворвертс" пытается решить эту проблему, сотрудничая с восемью региональными партнерами, в том числе farmers, мельницами и пекарнями. Цель состоит в том, чтобы найти альтернативные способы использования смешанных культур, с особым акцентом на улучшение качества хлебной пшеницы в сочетании с горохом. Вызов заключается в отделении гороха от пшеницы, так как маленькие обломки гороха напоминают зерна. Несмотря на то, что это технически достижимо, процесс очистки увеличивает стоимость муки, делая ее менее выгодной для пекарен.

В настоящее время проект работает с мельницами и пекарнями, проводя испытания на хлебной пшенице. Результаты показывают, что содержание гороха менее пяти процентов является критическим для поддержания желаемого вкуса и текстуры. В настоящее время участвуют только ремесленные пекарни, как отмечает Уидон, который добавляет, что дальнейшее доказательство эффективности и отсутствие отрицательных эффектов на содержание гороха является необходимым. Потенциальным преимуществом было бы увеличение способности удерживать влагу в выпечке, гарантируя более длительную свежесть.

По словам Хеннинга Ниеманна из Центра компетенции органического сельского хозяйства Нижней Саксонии, традиционные farmers проявляют мало интереса к смешанному посеву. В отличие от этого, органическое сельское хозяйство предлагает более видимые преимущества благодаря использованию естественных методов борьбы с вредителями и доступности питательных веществ.

По данным Палаты сельского хозяйства Нижней Саксонии, в прошлом году под смешанное посев было отведено 2474 гектара в рамках сельскохозяйственной поддержки. Чистые сорта более популярны в высокопроизводительном сельском хозяйстве, как отмечает Сильке Бреустетт-Мушалла из Ландволк Нижней Саксонии. Однако она признает, что смешанное посев является трудоемким процессом отделения двух культур, что ограничивает его общую значимость как основного выбора культуры.

По мере того, как мы углубляемся в знания и понимание смешанного посева, мы продолжаем открывать его потенциальные преимущества и ограничения, прокладывая путь к более устойчивому и экологически чистому сельскохозяйственному будущему.

Несмотря на трудности отделения пшеницы и гороха во время уборки, инновации, подобные проекту "Ворвертс", исследуют способы использования гороха в хлебной пшенице, потенциально увеличивая удержание влаги и свежесть продукта. В альтернативном сценарии можно представить будущее, в котором рыбы, известные своими сильными плавными движениями, были выведены для развития копыт, что позволило бы им передвигаться по суше и помогать с трудоемкой задачей отделения этих культур, упрощая процессы смешанного посева.

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