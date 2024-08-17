- Контроль над огнем достигнут на предыдущем военном полигоне

Пожар, который когда-то бушевал на бывшем буровом участке возле Йтербога в Бранденбурге, теперь под контролем. Официальные представители регионального оперативного штаба в Бранденбурге-на-Хавеле объявили, что пламя удалось локализовать. На завтра запланировано совещание, на котором будут рассмотрены возможные дальнейшие шаги, в том числе возможность привлечения федеральных правоохранительных органов и военных с вертолетами для тушения огня.

Пламя вспыхнуло в пятницу без известной причины, охватив примерно 8-9 гектаров земли. К счастью, поблизости нет поселений, а федеральная трасса B102 между Алтес-Лагером и Клауздорфом не пострадала.

Операции по тушению огня ненадолго приостановились ночью. Область поливали водой, в том числе с помощью пожарного вертолета, что минимизировало риск распространения огня. Сотрудники Фонда природных ландшафтов Бранденбурга пристально следили за ситуацией. Первые новости сообщило rbb24.

В июне 2023 года пожарные боролись с лесными пожарами в течение нескольких дней на том же бывшем буровом участке из-за наличия устаревших боеприпасов, закопанных под землей. Это ограничивало способность пожарных напрямую добраться до источника огня.

Весь пострадавший район прошлого года покрывал более 7 квадратных километров, как сообщил штаб инцидента.

В борьбе с огнем участвовали не только местные власти, но и федеральные силы Германии из-за сложности и масштабов пожара.

После локализации огня власти проведут тщательное расследование в Германии, чтобы установить точную причину взрыва и последующего пожара.

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