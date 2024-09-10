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Контракт руководителя Commerzbank не продлен - снижение федеральных акций происходит

Манфред Кноф руководил банком с 2021 года. Он усилил программу "искра" и возглавил реструктуризацию, что привело к изменению направления. Тем не менее, в конце 2025 года Кноф уйдет. remplacé le gouvernement fédéral honora alors sa promesse.

 and  Melissa Williams
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- Контракт руководителя Commerzbank не продлен - снижение федеральных акций происходит

Глава Commerzbank Манфред Кноф принял решение не продлевать свой контракт, который истекает в конце 2025 года. Он сообщил об этом председателю наблюдательного совета Йенсу Вайдманну, и ДАК-компания подтвердила это после закрытия рынка. Наблюдательный совет сразу же начнет поиск преемника Кнофа.

Одновременно федеральное правительство начало продажу своих акций Commerzbank. Федеральное финансовое управление объявило о планах продать примерно 53,1 миллиона акций институциональным инвесторам в рамках ускоренной процедуры. В результате доля правительства в Commerzbank снизится с примерно 16,5% до 12,0%. При цене закрытия во вторник стоимость продажи составит примерно €670 миллионов, хотя в таких сделках обычно применяются скидки на цену.

Commerzbank преодолел трудные времена

Кноф, возглавлявший банк с 2021 года, ужесточил меры экономии и ускорил его реструктуризацию. Тысячи рабочих мест были уволены, а сеть филиалов значительно сократилась. Благодаря этим усилиям финансовое положение Commerzbank значительно улучшилось.

"Без Манфреда Кнофа Commerzbank не имел бы того места, которое он занимает среди европейских банков сегодня", - сказал председатель наблюдательного совета Йенс Вайдманн. "Под его сильным руководством банк быстро реструктуризировался, его бизнес-модель была переориентирована, и банк выровнялся с устойчивостью".

В прошлом году главный конкурент Deutsche Bank Commerzbank сообщил о рекордной прибыли около €2,2 миллиарда. В то же время немецкое правительство также стремится полностью выйти из Commerzbank, который был частично национализирован во время глобального финансового кризиса 2008 года. Это решение было объявлено на прошлой неделе.

Кноф признался, что провел летние каникулы, обдумывая это карьерное решение, и останется доступным до конца своего контракта.

Финансовый директор Commerzbank Беттина Орлопп (54 года) считается наиболее вероятным кандидатом на замену Кнофа. Долгосрочные слухи предполагают, что она имеет амбиции на должность председателя. Недавние отчеты указывают на разногласия между Кнофом и Орлопп, но Орлопп отказалась комментировать свой интерес к высшей должности в Commerzbank на банковской конференции.

Выкуп во время финансового кризиса

Немецкое правительство предотвратило крах Commerzbank, который поглотил испытывающую трудности Dresdner Bank во время глобального финансового кризиса, влив в него большие суммы общественных денег. В 2008 и 2009 годах Commerzbank получил €18,2 миллиарда капитальных вливаний из Фонда стабилизации финансового рынка. Из этой суммы €13,15 миллиарда уже было возвращено в финансовое агентство.

Даже после текущей продажи акций правительство останется крупнейшим индивидуальным акционером Commerzbank. Финансовое агентство объявило, что не планирует дальнейших продаж акций Commerzbank в течение следующих 90 дней, за исключением определенных exceptional circumstances.

  1. Снижение доли правительства в Commerzbank из-за продажи акций может повлиять на ставку сбережений банка, так как правительство может иметь меньше влияния на его финансовые решения.
  2. При улучшенном финансовом положении Commerzbank под руководством Кнофа банк потенциально может увеличить свою ставку сбережений, более эффективно используя прибыль от своей деятельности.

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