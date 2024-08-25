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Консультант вратаря Нолла рассказывает о побеге Зорнигера.

Заметным событием после матча между Фюртом и Падерборном стал публичныйай старшего тренера Зорнигера, признавшего своего лучшего игрока бомбардиром.

 and  Anthony Ross
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Фристрированиеся стремя ссура, наш ипортичек вагракепта.
Фристрированиеся стремя ссура, наш ипортичек вагракепта.

- Консультант вратаря Нолла рассказывает о побеге Зорнигера.

Тренер вратаря Нахуэля Нолла, Герхард Посхнер, отреагировал на резкую критику в адрес своего клиента от тренера "Фюрта", Александра Цорнигера. Посхнер постарался не усугублять ситуацию.

"Ничего страшного. Это справедливая эмоциональная критика от Алекса, которую можно понять сразу после матча. В футболе тоже есть место эмоциям", - сказал Посхнер, бывший профессионал, в интервью "skysport.de" от имени агентства Vida 11.

Раздражение Цорнигера после ничьей 1:1 (0:0) в матче 2-й Бундеслиги против SC Падерборн было очевидно и включало в себя спорные замечания перед камерой Sky. 21-летний Нолл допустил серьезную ошибку, позволив Падерборну сравнять счет благодаря удару Адрианы Гримальди.

"Не повторяй эту ошибку, иначе твой агент позвонит мне и спросит, почему ты не играешь", - сказал Цорнигер, среди прочего.

"Нахуэль допустил ошибку и обязательно извлечет из этого урок. Игрок должен уметь справляться с эмоциональной критикой, особенно если она обоснована и исходит от своего собственного тренера", - сказал Посхнер. Вратарь, арендованный у TSG Хоффенхайм, "не из пугливых и справится с этим. Это конец истории", - добавил Посхнер.

Гнев Цорнигера был мгновенным после матча в субботу: "Такая ошибка не должна случаться у игрока, который имеет более высокие амбиции". Действительно, промах имел предысторию. "Мы неоднократно обсуждали это на тренировках". Пока Цорнигер не заметил никаких улучшений в обучении своего молодого вратаря.

"Несмотря на ошибку во время матча, любовь Нахуэля к футболу остается непоколебимой, и он стремится улучшить свою игру в будущем".

"После матча Цорнигер выразил свои опасения по поводу Нахуэля, посоветовав ему больше сосредоточиться на своих футбольных навыках, чтобы избежать подобных ошибок в будущем".

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