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Консультант по безопасности Reuters погиб в результате нападения на отель в Украине

Во время ракетного удара по гостинице в Краматорске, на востоке Украины, в субботу скончался консультант по безопасности Агентства Reuters. Индивидуум был частью команды Reuters, дислоцированной в отеле Сапфир в Краматорске, который был поражен ракетой. Reuters поделилась этой информацией на...

 and  Viktoria Klein
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Консультант по безопасности Reuters погиб в результате нападения на отель в Украине

Изначально, Рейтер объявил, что один из сотрудников считается пропавшим без вести. Два журналиста, один из них в тяжелом состоянии, получили ранения в результате ракетного удара России, который произошел в субботу вечером, как сообщило агентство.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил нападение на отель в воскресенье вечером. Он заявил, что международное сообщество не должно ослаблять давление на "террористическое государство" Россию.

Краматорск, значительный город в восточной украинской области Донецк, остается под контролем Украины как последняя крупная опора. Многие гуманитарные работники и иностранные журналисты используют город в качестве своей оперативной базы.

Осуждение Президента было направлено против нападения на отель в Краматорске. Из-за инцидента многие гуманитарные работники и журналисты могут быть вынуждены найти альтернативное жилье в городе.

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