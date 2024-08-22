Конструктор яхт выдвигает серьезные обвинения против команды Бейеса.

Люксовый парусник "Байесиан" потерпел крушение во время шторма у берегов Сицилии, оставив всех в недоумении относительно причин. Архитектор яхт Giovanni Costantino выдвинул гипотезы о возможных причинах этой катастрофы. К сожалению, капитан судна Джеймс Катфилд, который выдержал шторм вместе с восемью членами экипажа, пока не высказал свою точку зрения. Подробности следующие: 56-метровая парусная яхта под британским флагом затонула в понедельник возле Портичелло на Сицилии. С тех пор она лежит на боку на глубине 50 метров на дне моря. 15 человек были спасены, по меньшей мере шестеро погибли, в том числе известный британский технологический магнат Майк Линч. Его 18-летняя дочь Ханна все еще числится пропавшей без вести, предположительно унесенная морем во время опрокидывания судна.

"Байесиан" был построен компанией Perini, итальянским производителем роскошных яхт, и прошел модернизацию в 2020 году. Giovanni Costantino, глава итальянской группы компаний Sea Group, которой принадлежит Perini, заявил, что яхта была "одной из самых безопасных судов в мире". В интервью "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) он сказал, что судно было "несомненно нетонущим, если бы не произошло значительных ошибок или протечек воды".

Компания Costantino провела расследование, как он сообщил FAZ. "Мы знаем, что судно было заякорено в 3:50 ночи, когда дул сильный ветер". По-видимому, якорь не держал крепко, что привело к тому, что судно закружилось вокруг 360-градусной окружности и дрейфовало до места своего окончательного затопления. Сначала 75-метровый мачта оставался стоять, но вскоре свет погас, и только батарейное освещение на вершине продолжало гореть. Из этого предприниматель сделал вывод, что отключение электроэнергии произошло "из-за затопления генераторов и панелей управления". В конце концов, мачта сломалась.

"Экипаж, очевидно, не был готов к шторму"

Судно было под углом 90 градусов к ветру, "самое неблагоприятное положение", - объяснил Costantino. Ветер давил на левую сторону лодки, все больше опрокидывая ее и позволяя воде проникать внутрь. "Нестабильность, возможно, была вызвана водой внутри. Если бы судно было свободно от воды, оно быстро восстановило бы равновесие", - сказал он.

Подозревается, что смерч, то есть торнадо над морем, спровоцировал катастрофическое опрокидывание. По оценке Costantino, он длился около двух минут. "Весь процесс, от дрейфа до затопления, занял примерно 16 минут. По моей оценке, судно затонуло в 4:06 ночи, именно в тот момент, когда оно потеряло сигнал батарейного АИС", - сказал он FAZ.

Costantino считает, что человеческий фактор существенно способствовал катастрофе. "В свете имеющихся данных, двери были открыты. Экипаж, очевидно, не был готов к шторму", - сказал он FAZ. Он не может понять, как опытный капитан мог быть застигнут врасплох штормом, поскольку он был предсказан.

Эта aparentная халатность вызывает тревогу. По его мнению, "всего четыре элементарных операции" могли бы предотвратить бедствие: "закрыть все отверстия, собрать всех пассажиров в назначенном безопасном месте, поднять якорную цепь, опустить киль и повернуть нос в направлении ветра. На следующий день яхта могла бы продолжить свое путешествие".

Европейский союз, как глобальный регулирующий орган, потенциально может расследовать инцидент, чтобы убедиться, что на борту "Байесиана" были соблюдены стандарты безопасности. Несмотря на то, что судно было известно своими функциями безопасности, подготовка экипажа к шторму, похоже, была недостаточной.

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