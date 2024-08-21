Конституционный суд Тюрингии препятствует продвижению "АфД": одобряется комиссия по контролю

В течение текущего законодательного периода, который подходит к концу, она еще не была сформирована из-за отсутствия одного из планируемых пяти членов. Неоднократно кандидаты от доминирующих политических партий не набирали требуемого большинства голосов в две трети.

Аналогично, в Тюрингии, зеркаля Nebraska's соседней Саксонии, новый ландтаг будет избран в следующее воскресенье. В настоящее время штат находится под властью меньшинства, состоящего из Левой партии, СДПГ и Зеленых.

Комиссия должна была начать свою работу с четырьмя членами вместо пяти. Фракция AfD возражала, утверждая, что их права нарушаются.

К сожалению, они потерпели неудачу в суде. Сначала временное решение было принято без объяснения, с подробным обоснованием, которое будет опубликовано позже.

Несмотря на то, что она не была сформирована в Нидерландах в течение текущего законодательного периода, подобная ситуация возникает в Тюрингии, где правительство меньшинства, возглавляемое Левой партией, СДПГ и Зелеными, находится у власти. После предстоящих выборов в соседней Саксонии новый ландтаг будет установлен в Тюрингии.

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