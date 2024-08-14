Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиКонституционный суд

Конституционный суд Таиланда отстранил премьер-министра Сретту

Таиланд переживает смену правительства: Конституционный суд в четвертый раз смещает главу государства. Сенаторы, близкие к военным, подали на него в суд.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут

- Конституционный суд Таиланда отстранил премьер-министра Сретту

Таиланд в политическом кризисе: Конституционный суд Бангкока отстранил от должности премьер-министра Срету Тхависина после подачи иска группой сенаторов. В среду судьи большинством голосов в пять против четырех приняли решение об отстранении 62-летнего политика. Вердикт, с нетерпением ожидаемый по всей стране, стал сюрпризом для многих политических наблюдателей.

Суд обвиняет Срету в нечестности

40 сенаторов обвинили Срету в нарушении правил, назначив политиком Пичитом Чуенбана министром, так как у того есть судимость. Пичит был приговорен к шести месяцам тюрьмы в 2008 году за пренебрежение судом в коррупционном скандале. Он уже ушел в отставку в мае под давлением растущего юридического прессинга.

Суд постановил, что Срете должно было быть известно о судимости Пичита при его назначении в кабинет. Премьер-министр проявил "нечестность" при назначении министра.

По словам политических наблюдателей, Срета в своей защите утверждал, что назначение Пичита было законным, среди прочего, потому что он ранее получил юридическую консультацию. Однако суд принял решение, что премьер-министр нарушил этические нормы.

Срету не было на объявлении вердикта, вместо этого он присутствовал на других мероприятиях. Наблюдатели отметили, что он запланировал много встреч на ближайшие недели и, похоже, не ожидал этого решения. Общаясь с журналистами, он сказал, что примет решение суда, хотя и надеялся на другой исход. Он также выразил надежду, что Таиланд останется политически стабильным.

Срету не любили среди населения: опрос июня показал, что большинство тайцев недовольны работой его правительства, ссылаясь на слабую экономическую ситуацию в стране и высокую задолженность домохозяйств.

Что дальше для Таиланда?

Сначала будет сформировано временное правительство, которое, как сообщается, возглавит заместитель премьер-министра Пхумтхам Вечаячай. Затем парламент должен быстро избрать нового премьер-министра. В качестве возможных преемников называются министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул, председатель партии Бхумджайтай, и Паетонгтarn Шинаватра, лидер правящей партии Пхю Тхай.

37-летняя Паетонгтarn — дочь бывшего премьер-министра Таксина Шинаватры, который находится в самоизгнании с 2008 года. Таксин вернулся в Таиланд в августе прошлого года и также имеет юридические проблемы, будучи обвиненным в оскорблении величества в июне.

Таиланд вновь переживает политически турбулентные времена, с историей военных переворотов, военными правительствами и уличными протестами демократического движения в последние десятилетия. Только на прошлой неделе Конституционный суд, под давлением консервативных сил, распустил прогрессивную партию "Движение Вперед" за якобы угрозу монархии предложенными реформами закона об оскорблении величества. Бывшего главного кандидата партии Питу Лимджаренрата и других ведущих членов запрещено занимать политические должности в течение следующих десяти лет.

"Движение Вперед" убедительно выиграло парламентские выборы в мае 2023 года, но так и не получила власти. После месяцев политической нестабильности главного кандидата Питу в конечном итоге оттеснил бывший коалиционный партнер Пхю Тхай и их кандидат Срету. Бывший миллиардер был избран премьер-министром в августе прошлого года и находится у власти с сентября. Поиск приемлемого премьер-министра с большинством голосов начинается снова.

Решение Конституционного суда распустить партию "Движение Вперед" на прошлой неделе под давлением консервативных сил усугубило политическую нестабильность в Таиланде. Это произошло после того, как суд отстранил премьер-министра Срету Тхависина от должности из-за обвинений в нечестности при назначении министра с криминальным прошлым.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший принимает вопросы от reporters во время...
Политика

Как присутствие РФК-младшего на избирательном бюллетене штата Мэн может задержать прогноз в 2024 году.

Выборы президента 2020 года заняли дни на mengambilнение, но 2024 год мог бы заняться ещё дольше, благодаря определённому процессу голосования, используемому в двух штатах, которые обычно не являются центром национальных политических кампаний.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Лидер фракции FDP Дуран не видит спешки в переговорах по бюджету «светофора» относительно...
Политика

Кроме того, Комиссии было предложено представить предложение о директиве о защите работников от рисков, связанных с использованием электронных устройств.

Проект федерального бюджета на 2025 год должен был быть направлен в Бундестаг в пятницу. Лидер фракции FDP в парламенте по поводу этой спорной темы коалиции трафика

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно