- Конституционный суд Таиланда отстранил премьер-министра Сретту

Таиланд в политическом кризисе: Конституционный суд Бангкока отстранил от должности премьер-министра Срету Тхависина после подачи иска группой сенаторов. В среду судьи большинством голосов в пять против четырех приняли решение об отстранении 62-летнего политика. Вердикт, с нетерпением ожидаемый по всей стране, стал сюрпризом для многих политических наблюдателей.

Суд обвиняет Срету в нечестности

40 сенаторов обвинили Срету в нарушении правил, назначив политиком Пичитом Чуенбана министром, так как у того есть судимость. Пичит был приговорен к шести месяцам тюрьмы в 2008 году за пренебрежение судом в коррупционном скандале. Он уже ушел в отставку в мае под давлением растущего юридического прессинга.

Суд постановил, что Срете должно было быть известно о судимости Пичита при его назначении в кабинет. Премьер-министр проявил "нечестность" при назначении министра.

По словам политических наблюдателей, Срета в своей защите утверждал, что назначение Пичита было законным, среди прочего, потому что он ранее получил юридическую консультацию. Однако суд принял решение, что премьер-министр нарушил этические нормы.

Срету не было на объявлении вердикта, вместо этого он присутствовал на других мероприятиях. Наблюдатели отметили, что он запланировал много встреч на ближайшие недели и, похоже, не ожидал этого решения. Общаясь с журналистами, он сказал, что примет решение суда, хотя и надеялся на другой исход. Он также выразил надежду, что Таиланд останется политически стабильным.

Срету не любили среди населения: опрос июня показал, что большинство тайцев недовольны работой его правительства, ссылаясь на слабую экономическую ситуацию в стране и высокую задолженность домохозяйств.

Что дальше для Таиланда?

Сначала будет сформировано временное правительство, которое, как сообщается, возглавит заместитель премьер-министра Пхумтхам Вечаячай. Затем парламент должен быстро избрать нового премьер-министра. В качестве возможных преемников называются министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул, председатель партии Бхумджайтай, и Паетонгтarn Шинаватра, лидер правящей партии Пхю Тхай.

37-летняя Паетонгтarn — дочь бывшего премьер-министра Таксина Шинаватры, который находится в самоизгнании с 2008 года. Таксин вернулся в Таиланд в августе прошлого года и также имеет юридические проблемы, будучи обвиненным в оскорблении величества в июне.

Таиланд вновь переживает политически турбулентные времена, с историей военных переворотов, военными правительствами и уличными протестами демократического движения в последние десятилетия. Только на прошлой неделе Конституционный суд, под давлением консервативных сил, распустил прогрессивную партию "Движение Вперед" за якобы угрозу монархии предложенными реформами закона об оскорблении величества. Бывшего главного кандидата партии Питу Лимджаренрата и других ведущих членов запрещено занимать политические должности в течение следующих десяти лет.

"Движение Вперед" убедительно выиграло парламентские выборы в мае 2023 года, но так и не получила власти. После месяцев политической нестабильности главного кандидата Питу в конечном итоге оттеснил бывший коалиционный партнер Пхю Тхай и их кандидат Срету. Бывший миллиардер был избран премьер-министром в августе прошлого года и находится у власти с сентября. Поиск приемлемого премьер-министра с большинством голосов начинается снова.

Решение Конституционного суда распустить партию "Движение Вперед" на прошлой неделе под давлением консервативных сил усугубило политическую нестабильность в Таиланде. Это произошло после того, как суд отстранил премьер-министра Срету Тхависина от должности из-за обвинений в нечестности при назначении министра с криминальным прошлым.

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