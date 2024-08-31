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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Консерваторы перегреваются от ухода Тэтчер с места событий.

 and  Mark Rodriguez
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Консерваторы перегреваются от ухода Тэтчер с места событий.

Маргарет Тэтчер недавно стала причиной волнений среди сторонников тори. Как сообщают "Телеграф" и "Дейли Мейл", портрет бывшего премьер-министра Великобритании (1979-1990), известной как "Железная леди", исчез из своего места. Картина, ранее висевшая в комнате Тэтчер, была гордостью для ее сторонников даже спустя более десяти лет после ее смерти благодаря жесткой линии в социальной политике.

По словам его биографа Тома Бальдвина, нынешний премьер-министр Кир Стармер, как сообщает "Гардиан", является тем, кто убрал золотую раму с портретом. Ранее Стармер заявлял, что портрет его беспокоит, и он, скорее всего, уберет его.

Это решение вызвало недовольство бывшего министра внутренних дел Прити Пател и бывшего министра тори Джона Редвуда, которые критиковали Стармера за то, что он придает больше значения косметическим изменениям, чем служению стране. Пател, баллотирующаяся на пост лидера Консервативной партии, заявила: "Ясно, что его приоритет не служение стране, а просто игра с портретами и спрятаться за бывшими лидерами консерваторов". Редвуд посчитал политику Стармера вредной для страны.

Картина, созданная художником Ричардом Стоуном, изображает Тэтчер в 1982 году, символизируя ее победу над Аргентиной в Фолклендской войне. Бывший премьер-министр и социал-демократ Гордон Браун, подобно Стармеру, заказал картину в 2009 году, и она была размещена в Даунинг-стрит. Расходы в размере 100 000 фунтов стерлингов (около 200 000 евро в настоящее время) были покрыты анонимным донором.

Секретарь по делам Эдинбурга Джеки Смит защищала место портрета в Даунинг-стрит, заявляя, что Стармер больше заинтересован в решении проблем страны, чем в перемещении портретов. Смит сказала LBC: "Премьер-министр, скорее всего, больше заинтересован в решении проблем, чтобы страна работала гладко, чем беспокоился о том, где находятся портреты".

Комиссия, возглавляемая Гордоном Брауном, была ответственна за заказ золотой рамы с портретом Маргарет Тэтчер в 2009 году. Несмотря на недавнее удаление картины, секретарь по делам Эдинбурга Джеки Смит утверждала, что премьер-министр Кир Стармер больше озабочен решением проблем страны, чем изменением места портретов.

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