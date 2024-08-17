Консерваторы не имеют шансов на Лейпцигский Парад Гордости.

По прибытии в Лейпциг они сразу же продемонстрировали враждебное и бунтарское поведение: полиция вмешалась и предотвратила сбор сотен неонацистов, даже не дав ему начаться. Местное ЛГБТК+ событие, известное какChristopher Street Day, прошло гладко и мирно в центре города. Власти приняли меры после инцидентов в Баутцене.

Только через неделю после того, как правые экстремистские группы провели протест против Christopher Street Day в Баутцене, более 30 000 человек в Лейпциге радостно отпраздновали мирный и веселый Christopher Street Day. По данным полиции, к наступлению ночи в параде приняли участие около 19 000 человек.

Планируемый правый протест был подавлен днем; организатор мероприятия отменил его после нескольких нарушений уголовного законодательства и правил собраний. Три контрпротеста против правых экстремистов, в каждом из которых участвовали несколько сотен человек, завершились без инцидентов.

По данным полиции, около двух третей из примерно 300-400 сторонников неонацистского мероприятия получили приказы об исключении из большинства центра Лейпцига. В некоторых случаях правых экстремистов также выводили. Было зафиксировано шесть случаев демонстрации эмблем незаконных организаций - один человек носил татуировку свастики - и один случай подстрекательства, сообщил представитель полиции.

Полиция Пирны сообщила в социальных сетях, что участники правого протеста продемонстрировали нежелательное поведение при прибытии из-за частично агрессивного или милитаристского поведения. Также были изъяты потенциально опасные предметы. В результате все собрания и возможные альтернативные мероприятия в районе Лейпцига были запрещены на оставшуюся часть дня. Christopher Street Day парад завершился без происшествий.

Борьба с исключением "обязательна"

Из-за происшествий в Баутцене на прошлой неделе и общей ситуации с безопасностью было задействовано около 1000 полицейских. Поддержку оказали силы из различных земель, в том числе Бранденбурга, Гессена, Мекленбург-Передняя Померания, Северный Рейн-Вестфалия и Саксония-Анхальт, а также 250 федеральных полицейских. Примерно 1000 человек зарегистрировались для участия в правом протесте, иронично названном "Гордые, немецкие националисты". Christopher Street Day должен был пройти мимо точки регистрации, предоставляя множество возможностей для встречи.

Организация "Лейпциг happens" провела митинги под лозунгом "Нет места нацистам". Коалиция считает свой контрпротест против неонацистов успешным. Примерно от 1000 до 1500 человек приняли участие, согласно Ирены Рудольф-Кокот. Правый протест был подавлен, и участники даже не достигли своей назначенной точки сбора.

Министр равенства Саксонии Катарина Меер в своей речи подчеркнула права ЛГБТК+ людей. По ее словам, празднование разнообразия "обязательно", и борьба с социальной и юридической дискриминацией, исключением и насилием "обязательна". Среди присутствующих были вице-президент Бундестага Катрин Горинг-Экхардт и федеральный комиссар по ЛГБТК+ вопросам Свен Lehmann.

Правоэкстремисты нарушают в Баутцене

Christopher Street Day - это ежегодное событие, проходящее в многочисленных городах по всему миру, посвященное событиям, произошедшим 28 июня 1969 года в Нью-Йорке: полиция провела рейд в баре на Christopher Street, что вызвало дни протестов ЛГБТК+ сообщества. Christopher Street Day предназначен для чествования их прав.

Christopher Street Day в Баутцене в прошлую субботу был нарушен правыми экстремистами. Более 1000 участников Christopher Street Day столкнулись с демонстрацией около 680 человек, протестующих против "Гендерной промывки мозгов и идентификационного замешательства!!!" Микропатия "Свободная Саксония" также поддержала демонстрацию. Организаторы отменили запланированную закрывающую вечеринку по соображениям безопасности.

Трансгендерные люди присоединились к празднованию Christopher Street Day в Лейпциге, способствуя разнообразной и всеобъемлющей атмосфере. Власти также гарантировали безопасность трансгендерных людей во время мероприятия в рамках своей приверженности борьбе с исключением и продвижению равенства для всех членов ЛГБТК+ сообщества.

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