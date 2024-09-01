Консервативный демократический союз в настоящее время имеет значительное лидерство.

18:21 Чт: ХДС Опережает АФД в Саксонии Согласно Предварительным Результатам

Предварительные данные от ARD и ZDF свидетельствуют о том, что ХДС опережает АФД в Саксонии. И Infratest Dimap (ARD), и Исследовательская группа Wahlen (ZDF) согласны, отдавая ХДС примерно один процентный пункт вперед. ХДС прогнозируется получить 31,5-31,8 процентов голосов, в то время как АФД ожидается получить 30,4-30,8 процентов. Сначала Исследовательская группа Wahlen показала плотную гонку между ХДС и АФД, но АФД приблизилась после небольшого преимущества ХДС. В отличие от этого, ARD Consistently showed the CDU far ahead.

18:21 Чт: Мечта Рамелова на эту Ночь Маловероятна

Левые терпят значительные потери на выборах в ландтаг Тюрингии, что делает возможным отставку действующего министра-президента Бодо Рамелова. Мечта Рамелова на эту ночь — предотвратить получение АФД трети всех голосов и заблокировать решения большинством в две трети — кажется маловероятной. АФД, похоже, достигла этой цели.

18:13 Чт: СДПГ в Одиночных Цифрах, Клингебейл Остается с Шольцем

Лидер СДПГ Ларс Клингебейль заверил канцлера Олафа Шольца о продолжении поддержки партии несмотря на плохие результаты на выборах в ландтаги Тюрингии и Саксонии. В интервью ZDF Клингебейль сказал: "В качестве федерального председателя партии я ожидаю от всех более усердной работы сейчас, чем раньше". Партии необходимо коллективно работать над возвращением поддержки избирателей, добавил Клингебейль.

18:02 Чт: Кубицки: "Коалиция Светофора Потеряла свой Мандат"

После плохой работы коалиционных партий на выборах в Саксонии и Тюрингии заместитель председателя ФДП Вольфганг Кубицки потребовал последствий для федеральной коалиции. "Результаты выборов демонстрируют: коалиция Светофора потеряла свой мандат", — написал Кубицки в Твиттере. Если значительная часть избирателей отвергает коалицию таким образом, это должно иметь последствия. Люди считают, что "эту коалицию вредит стране", — сказал Кубицки. ФДП не смогла преодолеть пятипроцентный барьер на обоих выборах и в настоящее время прогнозируется получить около одного процента голосов.

17:41 Чт: Хёкке Не Удалось Получить Прямое Места в Тюрингии

Лидер фракции АФД Björn Höcke не смог получить прямое место в ландтаге Тюрингии. Согласно информации ntv, партия гарантирует, что Хёкке получит место в ландтаге, заставив другого члена АФД уйти в его пользу.

20:37 Саксония: Левая Партия Вероятно, Успешно Пройдет в Ландтаг Несмотря на 4% Отставание

Несмотря на существенные потери, Левая Партия, скорее всего, получит места в ландтаге Саксонии. Хотя они не преодолели 5-процентный барьер вторыми голосами, они прогнозируются на 4,3% по ZDF. Однако два прямых кандидата от Левой Партии в районах Лейпцига комфортно лидируют над своими оппонентами. Два потенциальных победителя также могут занять верхние позиции в списке партии в ландтаге, предотвратив возможность действующей коалиции ХДС, СДПГ и Зеленых получить большинство, что сделает необходимым для министра-президента Креtschmer reliance на BSW для большинства в правительстве.

20:28 Тюрингия: АФД Продолжает Набирать

В текущем прогнозе ZDF по результатам выборов в Тюрингии АФД продолжает набирать, достигнув 33,4% голосов. ХДС находится на 23,8%, SWB на 15,5%, Левая Партия на 11,9%, СДПГ на 6,0%, и Зеленые на 3,4%. ФДП не удалось преодолеть 1,2%.

20:17 Саксония: Преимущество ХДС над АФД Минимально

Согласно текущему прогнозу ZDF, ХДС в Саксонии опережает АФД на минимальное расстояние. Христианские демократы находятся на 31,5%, АФД, классифицированная как крайне правая партия службой безопасности, на 31,4%. В Тюрингии АФД оставила ХДС далеко позади в прогнозах. Зеленые в настоящее время находятся на 5,1% в Саксонии и рискуют потерять свои парламентские места. Левая Партия имеет мало шансов с прогнозируемыми 4,3%. СДПГ гарантирована в ландтаге Саксонии с 7,6%.

19:56 Тюрингия: Прямое Места Хёкке в Опасности

На выборах в Тюрингии прямое попадание лидера фракции АФД Бьорна Хёкке в ландтаг находится под угрозой. После подсчета 68 из 74 избирательных округов кандидат ХДС Кристиан Тишнер лидирует с 42,3% голосов, опережая Хёкке, у которого 40,4%. Если Тишнер получит большинство голосов в округе Грайц II, Хёкке не сможет получить прямое место и будет вынужден полагаться на место в парламенте через государственный список, который он возглавляет. Однако если многие кандидаты от АФД успешно станут прямыми кандидатами, никто не получит места в парламенте через государственный список.

18:50 Höcke об успехе AfD: "Стратегия firewall провалилась" В Тюрингии AfD готовится стать доминирующей силой в земельном парламенте. Лидер кандидата Björn Höcke считает, что "стратегия firewall" провалилась. Во время интервью с ntv он описал результат выборов как "историческое достижение" и обсудил потенциальные переговоры о правительстве.

18:42 PM Рамелов: Левую партию "обвинили" Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов винит в "обвинениях" своей Левой партии в двух факторах: "Во-первых, ХДС, который Consistently equated AfD and the Left, pushing 'exclusionism' в нашу сторону, несмотря на сотрудничество с нами в течение пяти лет", - сказал лидер в интервью с ntv. Другой причиной падения Левых, по словам Рамелова, было "BSW, которое предсказало, что получит 17% голосов для AfD, но эти голоса перешли к AfD вместо этого". Однако Рамелов все еще мог утешиться высокой явкой избирателей.

18:26 PMNouripour об успехе AfD: "Мои мысли с теми, кто обеспокоен" AfD побеждает более чем на 30% tanto в Саксонии, как и в Тюрингии на выборах в ландтаг, оставляя партнеров по коалиции позади. Лидер партии "Зеленых" Омид Нурипуур видит результаты выборов AfD как "поворотный момент" и мандат для защиты демократии вместе.

18:13 PM Последние данные для Саксонии: Победа ХДС все ближе Последние данные ZDF показывают AfD и ХДС в ожесточенной борьбе: Христианские демократы лидируют с 31,7%, лишь немного опережая AfD с 31,4% голосов. BSW получает 11,4%, в то время как SPD завоевывает 7,8%. "Зеленые" кажутся более уверенными в получении места в земельном парламенте с 5,5%, в то время как Левые отстают с 4,3%.

18:08 PM Вогенкнехт стремится сформировать коалицию с ХДС и potentially SPD в Тюрингии Лидер BSW Сахра Вогенкнехт стремится сформировать коалицию с ХДС и, возможно, SPD в Тюрингии. "Мы сильно надеемся, что сможем сформировать хорошее правительство с ХДС, возможно, также с SPD", - заявила Вогенкнехт на ARD. Люди хотели стабильное большинство правительства после пяти лет правительства меньшинства, которое будет решать насущные проблемы, такие как "серьезная нехватка учителей" в Тюрингии, настаивала лидер BSW. Одновременно люди хотели правительство земли, которое будет выступать за "мир, дипломатию" и против развертывания американских ракет в Германии. В идее сотрудничества с AfD было отказано председателем партии в Тюрингии.

18:02 PM Последние данные для Тюрингии: Успех AfD продолжает расти Проекция ZDF для результата выборов в Тюрингии показывает, что успех AfD продолжает расти. Согласно этому, правые экстремисты получают 33,1% голосов в земле, а ХДС отстает с 24,3%. Альянс Вогенкнехт генерирует 15% с нуля. Левые, которые все еще имеют Бодо Рамелова в качестве популярного министра-президента, теряют почти 8 процентных пунктов и колеблются около 11,7%. SPD получает 6,6%, в то время как "Зеленые" набирают 4% голосов.

17:56 PM Горинг-Экхардт: Успех AfD - это "демократическая ударная волна" в Германии Вице-президент бундестага от партии "Зеленых" Каtrin Горинг-Экхардт считает успех AfD в Тюрингии "ударной волной" для Германии. Лидер партии Омид Нурипуур считает разочарование своей партии "небольшим", учитывая, что AfD стала доминирующей силой в земельном парламенте.

17:48 PM Креtschmer о Саксонии: "У нас есть все основания для празднования" Действующий министр-президент Саксонии Михаэль Креtschмер видит ХДС в качестве опоры правительственной коалиции. "У нас есть все основания для празднования", - сказал Креtschмер на праздновании своей партии. "Мы завершили пять напряженных лет", - добавил он, упомянув, что саксонцы отдали свой голос ХДС, а не голосовали в знак протеста. "Мы осознаем разочарование людей тем, что происходит в Берлине".

17:39 PM Предварительный результат для Саксонии: Отрыв ХДС от AfD сокращается Согласно предварительным данным ZDF, отрыв ХДС от AfD на выборах в Саксонию сокращается: ХДС теперь лишь немного опережает с 31,9%, в то время как AfD следует с 31,3% голосов. BSW получает 11,6%, в то время как SPD получает 7,8%. "Зеленые" могут завоевать место в земельном парламенте с 5,2%, в то время как Левые не проходят 5-процентный барьер с 4,5%.

18:33 Вейдель заявляет о роли АФД в правительствах Тюрингии и СаксонииПредседатель федеральной партии АФД Алиса Вейдель заявляет о роли своей партии в правительствах Тюрингии и Саксонии. На ARD она заявляет, что при нормальных обстоятельствах сильнейшая партия, то есть АФД, должна начать переговоры о формировании правительства. "Голосование хочет видеть АФД в правительстве", - объясняет Вейдель. "Мы получаем 30% голосов в обоих федеральных землях, и без нас стабильное правительство невозможно".

18:30 Кунхерт признает скромные результаты СДПГ в Тюрингии и СаксонииСекретарь СДПГ Кевин Кунхерт признает скромные результаты своей партии на выборах в Тюрингии и Саксонии. "Сегодняшняя ночь не праздник для СДПГ", - заявил он на ARD. Несмотря на трудности, его партии удалось сохранить места в земельных парламентах. "Бороться стоит, мы нужны", - сказал Кунхерт, добавив, что необходимы изменения, такие как более подробные объяснения и внимание к голосам избирателей. На вопрос о канцлере Олафе Шольце он сказал: "Нам нужно вместе объяснять нашу политику".

18:23 Хёкке приветствует результат в Тюрингии как "историческую победу"Лидер фракции АФД Björn Höcke считает результат в Тюрингии "историческим". АФД является первой народной партией в федеральной земле, сказал он на MDR. "Должен закончиться этот глупый барьер", - добавил Хёкке, подразумевая, что изменения возможны только с АФД.

18:21 Круппallah гордится результатом в Тюрингии, ищет переговоры со всеми партиямиЛидер партии АФД Тино Круппallah считает результат своей партии сенсационным, голосование сигнализирует о политических изменениях в обеих федеральных землях. АФД открыта для переговоров со всеми партиями. "В Саксонии мы почти на равных с ХДС", - АФД стремится к власти во благо Саксонии.

18:17 Линнеманн исключает коалицию с АФД в Тюрингии и СаксонииГенеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн исключает любые коалиции с АФД в Тюрингии или Саксонии. "Мы очень ясно об этом сказали", - сказал он на ARD. ХДС будет формировать правительства из центра парламента, сказал он, и уверен в успехе. ХДС является последней народной партией, "бастионом", и партии "светофора" наказаны.

18:13 Проекция для Саксонии: ХДС слегка опережает АФД, BSW на 12%, Зеленые, СДПГ близкиПервоначальная проекция для выборов в Саксонию показывает ХДС с 31,5% голосов, слегка опережая АФД с 30%. BSW является третьей силой с 12% голосов, в то время как СДПГ остается в земельном парламенте с 8,5%. Зеленые и FDP близки к входу в земельный парламент с 5,5% и 4% соответственно, в то время как Левая выбывает с 4%.

18:10 Проекция для Тюрингии: АФД лидирует, ХДС отстает, BSW на 16%Первоначальная проекция для выборов в Тюрингии указывает на явное лидерство АФД с 30,5%, за ней следует ХДС с 24,5% и Левая с 12,5%. СДПГ представлена в земельном парламенте с 7%, а BSW готова войти в земельный парламент с 16%. Зеленые и FDP остаются ниже 5%.

18:01 АФД лидирует в Тюрингии, BSW в двухзначных цифрах в СаксонииСогласно первоначальной проекции после выборов в Тюрингии, АФД лидирует, как и ожидалось. СДПГ преодолевает 5-процентный барьер, в то время как Зеленые и FDP не проходят. В Саксонии BSW добивается двузначного результата с нуля. ХДС слегка опережает АФД. Левая и FDP, согласно проекции, не будут представлены в земельном парламенте, в то время как Зеленые остаются.

17:18 Хёкке рискует не попасть в парламент ТюрингииЛидер фракции АФД в Тюрингии Björn Höcke рискует не получить место в будущем земельном парламенте. Его успешные коллеги по партии даже могут представлять для него угрозу. Многие кандидаты АФД в округах имеют хорошие шансы на получение прямого мандата. Однако Хёкке сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны кандидата ХДС Кристиана Тишнера в его округе Грайц II. Если Тишнер выиграет и АФД выиграет больше прямых мандатов, чем ей полагается по результатам второго голоса, никто не сможет войти через список, даже первый номер, который Хёкке. В этом случае АФД могла бы убедить успешного кандидата, выигравшего в округе, отказаться от своего места, позволив Хёкке получить мандат.

16:29 Примерно четверть избирателей в Саксонии воспользовались голосованием по почтеДля значимых выборов, объявленных министром-президентом Саксонии от ХДС Михаилом Кречмером, уже подано около четверти голосов избирателей по почте. Госглава предсказывает участие 24,6% избирателей по почте. Участие избирателей сегодня было немного выше, чем в 2019 году в послеобеденное время.

15:52 Höcke голосует в Ладе - Рамелов с супругойЛидер земельной АФД и основной кандидат Бьёрн Хёкке проголосовал утром. В возрасте 52 лет Хёкке посетил свой избирательный участок в Бёрнхейгене, в районе Айхсфельд, на популярном российском внедорожнике Лада Нива. 68-летний министр-президент Бодо Рамелов проголосовал в столице земли Эрфурт в сопровождении своей жены, Германы Альберти фон хофе. Рамелов возглавляет правительство земли с 2014 года, в последнее время возглавляя меньшинство коалицию.

15:40 Высокая явка избирателей в ТюрингииВ Тюрингии к 2:00 PM проголосовало 44,4% избирателей, что на более чем два процентных пункта выше, чем на последних выборах пять лет назад. Глава избирательной комиссии земли ожидает высокую явку, за исключением голосующих по почте. В Саксонии turnout также был выше, чем в 2019 году, но лишь незначительно - 35,4%. Тем не менее, глава избирательной комиссии ожидает более высокую, чем обычно, явку избирателей по почте по сравнению с 2019 годом. Избирательные участки в обеих землях закроются в 6:00 PM.

15:13 Креtschmer надеется, что партии коалиции сохранят места в земельном парламенте

14:40 Главные проблемы Саксонии и ТюрингииОпрос показывает, что почти треть избирателей в Саксонии и Тюрингии планируют голосовать за АФД на выборах 1 сентября. Опрос выявляет основные проблемы, лежащие в основе этой тенденции, в том числе миграцию.

14:13 Хёкке быстро покидает избирательный участокНа выборах в Тюрингии основной кандидат АФД Бьёрн Хёкке проголосовал утром. Он не задержался на избирательном участке в Бёрнхейгене и отказался общаться с журналистами на месте. На предыдущих выборах Хёкке неизменно проигрывал кандидату от ХДС в своем родном районе Айхсфельд. В этом году он переключился на округ Грайц, но возможное поражение от ХДС все еще остается вероятным.

13:50 Явка избирателей в Тюрингии совпадает с результатами 2019 года к полудню

В Тюрингии к полудню явка избирателей, похоже, совпадает с результатами предыдущих парламентских выборов. По данным главы избирательной комиссии, около 32% избирателей проголосовали на избирательных участках, за исключением голосующих по почте. В 2019 году явка составила 31,2%. Более высокий интерес к земельным выборам по сравнению с более ранними выборами в этом году, такими как выборы в Европарламент и местные выборы в июне, которые к этому часу имели явку 24,3%.

13:29 Ожидается высокая явка избирателей в СаксонииВысокая явка избирателей ожидается на выборах в Саксонии. По данным Статистического государственного офиса в Камменце, к полудню проголосовало 25,8% избирателей. В то же время на предыдущих выборах в 2019 году этот показатель составлял 26,2%. Голосование по почте еще не включено в предварительные данные. Ожидается, что 24,6% избирателей воспользуются правом голосовать по почте, по сравнению с 16,9% в 2019 году. Глава избирательной комиссии сообщает, что выборы проходят без перебоев.

13:11 фон Лукке: Результаты выборов могут повлиять на коалицию в БерлинеПредварительные результаты выборов в Саксонии и Тюрингии еще не объявлены. Если СДПГ не получит места в земельном парламенте, политический scientist Альбрехт фон Лукке считает это значительным сдвигом, как он сказал в интервью ntv. Он проанализировал выборы и их потенциальные последствия.

12:44 Полиция расследует угрожающее поведение на избирательном участкеПолиция в Гера расследует потенциально угрожающий инцидент, произошедший на избирательном участке. Мужчина в футболке АФД вошел в избирательный участок утром, чтобы проголосовать, сообщил представитель полиции. Участковый уполномоченный попросил мужчину снять футболку из-за запрета на агитацию партий на избирательном участке. Мужчина согласился, но при выходе из избирательного участка угрожал вернуться, разозлившись из-за своего обращения. Полиция получила заявление и вынесла мужчине предупреждение. Кроме того, полиция в Эрфурте расследует политическую вандализм поблизости от избирательных участков в виде граффити, называющего Хёкке "нацистом".

12:15 Correctiv предупреждает о дезинформацииСетевое исследование Correctiv предупреждает о распространении ложного утверждения о том, что подписи на бюллетене защищают от фальсификации выборов. На самом деле, офис Федерального возвращающегося офицера подтвердил Correctiv, что "бюллетень не должен быть подписан. Подпись бюллетеня избирателем компрометирует тайну бюллетеня, делая весь бюллетень недействительным".

11:51 Войт надеется на "стабильные соотношения большинства"Топ-кандидат ХДС в Тюрингии Марио Войт также проголосовал. Он выразил оптимизм в отношении того, что "многие тюрингские женщины и мужчины пойдут на выборы и воспользуются своим правом сформировать будущее нашей земли", сказал он после голосования в Йене. Он также надеется на "стабильные соотношения большинства", чтобы продолжать прогресс в земле.

11:25 Вonneberg испытывает шок от резкого роста праворадикальной агрессииПосле назначения политика АФД руководителем района Воннеберг обеспокоенные individuals сообщают о случаях жестокой запугивания, в результате чего многие люди покинули свои должности. Кроме того, число праворадикальных нападений, похоже, удвоилось в течение одного года, согласно отчетам. Эксперты связывают этот рост с должностью руководителя района.

10:57 Креtschмер выступает на избирательном участке Министр-президент Саксонии Креtschмер называет эту государственную избирательную кампанию "самой важной за 34 лет". Голосующий в Дрездене, он выражает благодарность прошлым избирателям, которые перешли к "объединяющей силе политического центра", а именно Саксонскому союзу. Он продолжает, утверждая, что это общее понимание позволит правительству служить региону. Опросы показывают напряженную борьбу между его ХДС и АФД.

10:30 Рамелов обсуждает вызов меньшинства в правительстве Для премьер-министра Тюрингии Бодо Рамелова день выборов является "празднованием демократии" - несмотря на риск потери переизбрания. После интервью ntv политик от Левой партии объясняет свои причины против продвижения меньшинства в правительстве и скептически относится к компетентности BSW.

09:59 Лёве критикует историческую связь даты выборов Историк Лёве осуждает дату выборов в сентябре 1 в Саксонии и Тюрингии, так как она совпадает с 85-й годовщиной invasions Германии в Польшу в 1939 году. Лёве, директор Немецко-польского института, утверждает, что этот выбор представляет собой пренебрежение историческим значением. Принимая во внимание классификацию АФД как праворадикальной службой внутренней разведки в обоих штатах, он делает вывод, что вероятный исход - победа АФД в Дрездене и Эрфурте - может иметь нежелательные исторические коннотации.

09:30 Близятся выборы в Саксонии: "Критический момент" Примерно 3,3 миллиона избирателей в Саксонии сегодня имеют возможность определить, кто будет направлять политический путь штата в парламенте Дрездена. Если ХДС потеряет свое доминирующее положение в штате с 1990 года, премьер-министр Михаэль Креtschмер считает выборы крайне важными.

09:05 Креtschмер обвиняет коалицию "Светофор" в хаотических тактиках выборов Политики собрались в Саксонии на сегодняшних выборах, где Михаэль Креtschмер возглавляет действующий ХДС и стремится сохранить победную серию партии. В интервью ntv он подчеркивает свою точку зрения на дебаты о беженцах, правительство "Светофор" и конфликт в Украине.

08:46 День выборов в Тюрингии: Главные претенденты Гражданам Тюрингии сегодня предстоит решить, какая партия будет возглавлять их федеральную землю из примерно 2,1 миллиона человек в течение следующих пяти лет. Если АФД, возглавляемая Бьорном Хёкке, станет самой сильной партией, последствия могут быть значительными.

08:24 Потенциальные подрывающие демократизацию эффекты АФД Прогнозируется, что влияние АФД значительно возрастет на предстоящих выборах в Саксонии и Тюрингии. Исследования показывают, что это представляет угрозу для демократических институтов, поскольку соблюдение закона может быть менее надежным, чем многие воспринимают.

08:00 Открываются избирательные участки в Тюрингии и Саксонии

Сегодня будут определены вновь избранные земельные парламенты Тюрингии и Саксонии. В опросах АФД доминирует в Тюрингии, в то время как ХДС и АФД идут ноздря в ноздрю в Саксонии. Предварительные результаты ожидаются около 18:00, когда закроются избирательные участки. Эти выборы в двух восточногерманских регионах служат важным испытанием для коалиции "Светофор" в Берлине.

Для действующей коалиции "красные-зеленые" в Тюрингии, возглавляемой премьер-министром Бодо Рамеловым (Левые), нет большинства в опросах. Возможные варианты поствыборных альянсов включают коалицию ХДС, BSW и SPD. В Саксонии продолжение коалиции ХДС, SPD и Зеленых неясно. Креtschmer не исключает потенциальный альянс с BSW. Угроза исключения из парламента нависает над партией Левых и Зелеными и FDP в Тюрингии.

Комиссия должна внимательно следить за результатами выборов в Саксонии, чтобы гарантировать честный и точный подсчет голосов. Проектируемое преимущество ХДС над АФД Комиссией составляет всего один процентный пункт, небольшой разрыв, который может измениться по мере дальнейшего подсчета голосов. Результаты выборов могут иметь значительные Implications для политического ландшафта в Саксонии и за его пределами, влияя на баланс сил в земельном парламенте и потенциально влияя на национальную политику.

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