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Федеральные земли ГерманииНовостиДэннис Тэринг

Консервативный демократический союз Гамбурга (CDU) выступает за политику, связанную с семьей.

Основные акценты кампании выборов Гражданин Совета в ХДС Гамбург néhányся трафик, внутренняя безопасность и экономические вопросы. Кроме того, лидер штата намеревается облегчить семейную ношу.

 and  Carmen Simpson
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Перстень выступает за улучшение семейной политики.
Перстень выступает за улучшение семейной политики.

- Консервативный демократический союз Гамбурга (CDU) выступает за политику, связанную с семьей.

При подходе к предстоящим выборам в парламент Гамбурга в марте Христианско-демократический союз (ХДС) ставит в приоритет семейную политику наряду с внутренней безопасностью, экономикой и транспортом. Лидер партии Денис Тэринг разделяет глубокую симпатию к семейной политике, стремясь превратить Гамбург в более семейно-ориентированный город за счет улучшения часов работы детских садов, игровых площадок и спортивных сооружений. "Семейная политика - моя страсть", - заявил Тэринг в интервью немецкому пресс-агентству.

Во время прогулки по Гамбургу очевидно, что многие аспекты, связанные с семьей, нуждаются в пристальном внимании, в частности, в районе Mitte. "Состояние игровых площадок в этом городе ужасное", - сетовал Тэринг. ХДС критиковал отсутствие улучшений, так как многочисленные жалобы оставались без ответа в течение полутора лет, и не было отремонтировано ни одной игровой площадки в этих районах.

Подобным образом, состояние школьных туалетов вызывает обеспокоенность. Тэринг ссылался на опрос, проведенный Немецкой ассоциацией помощи детям, согласно которому только 34% учащихся в Гамбурге считают свои школьные туалеты приемлемыми по сравнению с общенациональным показателем в 44%. "Неприемлемо, что Гамбург отстает в этом аспекте", - заявил Тэринг.

Государственные инвестиции в спортивные сооружения в Гамбурге немного улучшились, но спрос превышает предложение, и многие клубы уже работают на полную мощность. "Неприемлемо, что дети и молодые люди ждут своей очереди на поле, а не играют", - подчеркнул Тэринг. Для стимулирования досуговых видов спорта районные управления должны ускорить и одобрить заявки на новое строительство, расширение и модернизацию от спортивных клубов. Таким образом, Гамбург может стремиться стать семейно-ориентированным спортивным городом.

Тэринг также выступает за продление часов работы детских садов. В настоящее время дети в Гамбурге в возрасте одного года и старше, не посещающие школу, имеют право на пять часов пребывания в детском саду с обедом, независимо от занятости или дохода родителей. Тэринг хочет увеличить этот период до десяти часов. "Это мой подход к семейной политике, который поддерживает семьи с детьми, особенно тех, у кого несколько детей", - заявил он.

Кроме того, Тэринг предложил план поддержки семей с детьми при покупке первого дома через "гамбургскую ссуду". По его словам, каждому первому покупателю жилья будет возмещено 10 000 евро, с максимальным лимитом в 20 000 евро для двух покупателей и 5 000 евро на каждого ребенка. Эта инициатива была объявлена в " Hamburger Abendblatt".

В свете плохих условий игровых площадок в различных частях Гамбурга лидер ХДС Денис Тэринг выразил обеспокоенность и призвал к немедленному ремонту в районе Mitte и других заброшенных районах.

Взгляд Дениса Тэринга на семейную политику выходит за рамки часов работы детских садов и игровых площадок; он также выступает за "гамбургскую ссуду" для поддержки первых покупателей жилья с детьми, предлагая возмещение до 20 000 евро за покупку жилья.

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В нацистскую эпоху в Bahlsen было занято больше принудительных рабочих, чем первоначально полагалось.

От Ганновера до мирового масштаба: более полутора веков компания Bahlsen производит выпечку. В последнее время История бизнеса семьи тщательно изучалась, что выявило связи с нацистским режимом.

 and  Viktoria Klein
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