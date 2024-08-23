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ПолитикаНовостиМерц

Консервативный демократический союз (CDU) не стремится увеличить установленный законом пенсионный возраст.

 and  Anne Legman
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Консервативный демократический союз (CDU) не стремится увеличить установленный законом пенсионный возраст.

Согласно заявлению председателя партии Фридриха Мерца от ХДС, они не планируют повышать возраст выхода на пенсию, установленный законом. Как заявил Мерц в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в пятницу, "В нашей предвыборной программе или в любом потенциальном коалиционном соглашении вы не найдете возраста выхода на пенсию в 70 лет".

На внутренних дискуссиях в партии Мерц уточнил, что он не согласен с разными мнениями внутри ХДС. На прошлой неделе Гитта Коннеманн, глава Среднестандартной и экономической унии внутри ХДС, выступала за привязку стандартного возраста выхода на пенсию к продолжительности жизни и отмену возможности раннего выхода на пенсию без штрафов для долгосрочно застрахованных лиц. Однако социальный сектор ХДС скептически относится к этому вопросу.

Хотя основная программа ХДС указывает на то, что в долгосрочной перспективе рабочая жизнь должна коррелировать с продолжительностью жизни, Мерц соглашается с этим моментом. "Однако мы против жесткого единого возраста выхода на пенсию для всех профессий. Это просто неосуществимо", - подчеркнул Мерц. В настоящее время возрастной лимит ежегодно увеличивается и достигнет стандартного возраста выхода на пенсию в 67 лет в 2031 году. Канцлер Олаф Шольц и СДПГ решительно отвергают любое повышение пенсионного возраста, установленного законом.

Мерц выразил несогласие с предложением Гитты Коннеманн внутри ХДС, считая, что привязка возраста выхода на пенсию к продолжительности жизни и отмена штрафов за ранний выход на пенсию может не быть осуществимой для всех профессий. Несмотря на долгосрочную цель ХДС по согласованию рабочей жизни с продолжительностью жизни, Мерц выступает за гибкий возраст выхода на пенсию.

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