Консервативная партия Канады удаляет неправильно отображенное видео с российскими военными самолетами, демонстрирующими патриотизм.

Видео заявляет, что показывает подлинные канадские сцены и пейзажи, но его критиковали за включение иностранного видеоматериала.

В понедельник, Сара Фишер, spokeswoman Консервативной партии Канады, заявила CBC: "Видео было удалено — ошибки случаются".

В видео лидер Консервативной партии Пиер Польевев рассказывает о канадских истребителях, выполняющих миссию по защите родины, но по мере развития его повествования показываются российские военные самолеты.

"К удивлению, видение Канады у мистера Польевева включает российские истребители (Су-17 и, похоже, Су-27), летящие над нашими прекрасными прериями во время 'тренировочной миссии'. Это совпадает с текущей необоснованной агрессией России против Украины и глобальными правилами, которые защищают нас всех", - заявил пресс-релиз офиса Блэра в понедельник, согласно CBC.

Пользователи получили видео, которое продолжает циркулировать в социальных сетях. НДП депутат Чарли Ангус поделился видео, отметив, что оно также содержит стоковые кадры из других стран. CNN обнаружила, что многие из этих видеороликов действительно были сняты в других странах.

"Воображаемая Канада Польевева, защищенная российскими самолетами, с закатом в Венесуэле, вызывает интерес во всем мире", - написал Ангус в Twitter.

Польевев рассказывает историю отца, отводящего ребенка в школу, а затем едущего по дороге, слыша звуки ударов молотком по канадской древесине, наблюдая за фермерами на поле, и глядя в небо, чтобы увидеть истребители.

"Тот же самолет вскоре показывается на университетском campuses, где студенты спешат на занятия... зная, что когда они придут на занятия, у них будет возможность открыто и бесстрашно спорить без страха цензуры", - говорит он.

Пользователи отметили, что в видео показан студент, наблюдающий за самолетами, который был снят на украинском университете. CNN подтвердила, что стоковые кадры действительно были из Украины.

Он упоминает канадские семьи, "включая студента, сварщика, детей, матерей и отцов", которые собираются в конце дня, чтобы отпраздновать, как один из них трезвенник в течение 10 лет.

Однако пользователи шутливо отмечают, что вмонтированные в его повествование кадры показывают семью, пьющую вино, чтобы отпраздновать этот юбилей.

"Я честно подумал, что это сатира. Это воображаемая Канада Польевева, где люди убивают еду на ужин, пьют вино, чтобы отпраздновать трезвость, полагаются на российские самолеты для защиты и верят, что украинские университеты - это Канада", - написал Ангус.

Несмотря на попытку видео представить типичный канадский нарратив, его критиковали за использование видеоматериалов из разных частей Америки и мира. Это несоответствие между предполагаемым местом и реальным источником видеоматериалов вызвало широкие дискуссии во всем мире.

Читайте также: