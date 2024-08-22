Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиАмерика

Консервативная партия Канады удаляет неправильно отображенное видео с российскими военными самолетами, демонстрирующими патриотизм.

Федеральное крыло Консервативной партии Канады удалило промовидео, на котором показана выступление лидера партии, во время которого в кадре видны российские военные самолеты, сообщает местный филиал CNN, CBC.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
Видеозапись показывает два боевых российских самолета.
Видеозапись показывает два боевых российских самолета.

Консервативная партия Канады удаляет неправильно отображенное видео с российскими военными самолетами, демонстрирующими патриотизм.

Видео заявляет, что показывает подлинные канадские сцены и пейзажи, но его критиковали за включение иностранного видеоматериала.

В понедельник, Сара Фишер, spokeswoman Консервативной партии Канады, заявила CBC: "Видео было удалено — ошибки случаются".

В видео лидер Консервативной партии Пиер Польевев рассказывает о канадских истребителях, выполняющих миссию по защите родины, но по мере развития его повествования показываются российские военные самолеты.

"К удивлению, видение Канады у мистера Польевева включает российские истребители (Су-17 и, похоже, Су-27), летящие над нашими прекрасными прериями во время 'тренировочной миссии'. Это совпадает с текущей необоснованной агрессией России против Украины и глобальными правилами, которые защищают нас всех", - заявил пресс-релиз офиса Блэра в понедельник, согласно CBC.

Пользователи получили видео, которое продолжает циркулировать в социальных сетях. НДП депутат Чарли Ангус поделился видео, отметив, что оно также содержит стоковые кадры из других стран. CNN обнаружила, что многие из этих видеороликов действительно были сняты в других странах.

"Воображаемая Канада Польевева, защищенная российскими самолетами, с закатом в Венесуэле, вызывает интерес во всем мире", - написал Ангус в Twitter.

Польевев рассказывает историю отца, отводящего ребенка в школу, а затем едущего по дороге, слыша звуки ударов молотком по канадской древесине, наблюдая за фермерами на поле, и глядя в небо, чтобы увидеть истребители.

"Тот же самолет вскоре показывается на университетском campuses, где студенты спешат на занятия... зная, что когда они придут на занятия, у них будет возможность открыто и бесстрашно спорить без страха цензуры", - говорит он.

Пользователи отметили, что в видео показан студент, наблюдающий за самолетами, который был снят на украинском университете. CNN подтвердила, что стоковые кадры действительно были из Украины.

Он упоминает канадские семьи, "включая студента, сварщика, детей, матерей и отцов", которые собираются в конце дня, чтобы отпраздновать, как один из них трезвенник в течение 10 лет.

Однако пользователи шутливо отмечают, что вмонтированные в его повествование кадры показывают семью, пьющую вино, чтобы отпраздновать этот юбилей.

"Я честно подумал, что это сатира. Это воображаемая Канада Польевева, где люди убивают еду на ужин, пьют вино, чтобы отпраздновать трезвость, полагаются на российские самолеты для защиты и верят, что украинские университеты - это Канада", - написал Ангус.

Несмотря на попытку видео представить типичный канадский нарратив, его критиковали за использование видеоматериалов из разных частей Америки и мира. Это несоответствие между предполагаемым местом и реальным источником видеоматериалов вызвало широкие дискуссии во всем мире.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Федеральный суд вынес решение по вопросу о отрицании Холокоста в переписке с налоговыми органами
Главные темы

Федеральный суд вынес решение по вопросу о отрицании Холокоста в переписке с налоговыми органами

Вirth messengerсудия (BGH) в Карлсруэ занималась делом о отрицании Холокоста в четверг. Третий отделение по уголовным делам рассматривало оправдание женщины, которая ранее была признана виновной в разжигании ненависти. Она отвергла Холокост в письме в налоговую службу. Суд ожидается вынести...

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Демонстрации вспыхнули по всей Индонезии, когда законодатели отложили корректировку избирательных правил
Главные темы

Демонстрации вспыхнули по всей Индонезии, когда законодатели отложили корректировку избирательных правил

Законодательный орган Таиланда отложил утверждение поправок к избирательному закону в четверг, когда демонстранты стремились разрушить барьеры входа в парламент в столице, побуждаемые недовольством об uts

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Унаследует ли відбуший Преемник возможность продемонстрировать свои навыки в течение длительного...
Главные темы

Выбор Нагельсмана: какой вратарь забирает место на чемпионате мира?

Национальная сборная участвует без Мануэля Нойера, Илькая Гюндогана, Тони Крооса и Томаса Муillera. Юлиан Нагельсманн faces сложные решения. Основная цель остается неизменной.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
В прошлом году проверки выявили около 3160 ошибок в здравоохранении, которые привели к вреду пациентам.
Главные темы

В прошлом году проверки выявили около 3160 ошибок в здравоохранении, которые привели к вреду пациентам.

Инспекторы, проверяющие обязательное медицинское страхование, обнаружили 3160 врачебных ошибок за последний год, которые причинили временный или постоянный ущерб пациентам. Эта цифра немного lower, чем в previous год, как впоследствии заявило Медицинское ведомство, публикуя свои статистические...

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Центральный вокзал, где проходят акции протеста: "Это демонстрации"
Федеральные земли Германии

Центральный вокзал, где проходят акции протеста: "Это демонстрации"

Человека обвиняют в смертельном выстреле в голову на центральном вокзале Франкфурта, оставив место происшествия без единого слова. Удивляет, как такое насилие могло произойти в таком многолюдном месте.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Наиболее важные городские области в Рейнланд-Пфальце демонстрируют значительное население, которое...
Федеральные земли Германии

Навигационный транспорт в Рейнланд-Пфальц: Людвигсхафен возглавляет список

Большая часть работающих в Рейнланд-Пфальце людей обычно добираются до своих рабочих мест, при этом многие поездки предполагают значительные расстояния.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Российские власти в настоящее время тщательно изучают деятельность журналистов CNN.
Политика

Российские власти в настоящее время тщательно изучают деятельность журналистов CNN.

Российские власти в настоящее время тщательно изучают деятельность журналистов CNN. 15:14 ФСБ инициировала правовые действия против иностранных журналистов в Курской области Российское ведомство ФСБ начало правовые действия против нескольких иностранных журналистов из-за их репортажей в Курской области, где украинские силы контролируют несколько поселений. Расследования ведутся в отношении корреспондента CNN

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
ХБВ сохраняет услуги Кристиана Пркопе
Федеральные земли Германии

Тренерский состав "Ганновер-Бургдорф" расширился, включив Прокопа в качестве нового добавления.

Хrawler-Буругдорф's TVS продлил соглашение с тренером Кристианом Пропоком до 2026 года, рассматривая этот ход как символ преемственности.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно