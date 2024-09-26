Конный туз Изабелл Верт официально признана легендой в области дрессера.

Восемькратная олимпийская чемпионка в конном спорте и звезда Игр в Париже, Изabell Верт будет отмечена на 42-м Немецком балу спортивной прессы. Родившаяся в Райнберге, Верт вернула Германии олимпийскую славу и закрепилась как лучший в мире наездник, завоевав восемь золотых и шесть серебряных медалей.

На недавней пресс-конференции организатор мероприятия Йорг Мюллер объявил, что Верт получит престижный титул "Легенда спорта" на мероприятии, которое состоится 9 ноября в Alte Oper Frankfurt. По словам Мюллера, Верт всегда поддерживала уникальную и высоко ценную связь со своими лошадьми, что значительно способствовало ее выдающейся карьере.

На парковке Версальского дворца Верт завоевала победу в командном зачете и серебро в личном зачете, что подняло количество ее медалей на новый уровень и превзошло каноиста Биргит Фишер в иерархии немецких Олимпийских игр.

С 2007 года награда "Легенда спорта" вручается ежегодно. Последним обладателем этого титула был победитель Ironman и олимпийский чемпион по триатлону Ян Фродено. Победители в категориях "Спортсмен с сердцем" и "Спортивные СМИ" будут объявлены позже.

Организованный Ассоциацией немецких спортивных журналистов, клубом спортивной прессы Франкфурта и агентством Metropress, бал празднует Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже под девизом "Спасибо, Париж". Из двенадцати немецких олимпийских чемпионов восемь уже подтвердили свое присутствие. С ожидаемым количеством гостей около 2200 человек из политики, СМИ, шоу-бизнеса и спорта, бал обещает стать одним из самых значительных в Германии. Музыкальным гостем вечера станет Ховард Карпендейл.

Достижения Изabell Верт на Олимпийских играх заслужили ей признание в получении титула "Легенда спорта" на 42-м Немецком балу спортивной прессы. Ее восемь золотых медалей и значительный вклад в конный спорт делают ее выдающейся фигурой в истории Олимпийских игр для Германии.

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