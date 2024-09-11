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Конкурсантка из "Летнего дома", изданная в журнале "Плейбой"

Ванessa Шмитт в настоящее время представлена в «Небесном убежище знаменитостей», а ранее влиятельный человек снялась для «Плейбоя»

 and  Carmen Simpson
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- Конкурсантка из "Летнего дома", изданная в журнале "Плейбой"

Ванessa S. (28) украшает обложку октябрьского номера "Плейбоя". Для этой влиятельной персоны и ведущей это первый опыт, так как она никогда не была на обложке журнала, не говоря уже о полном обнажении. Фотосессия совпадает с другим дебютом: с 17 сентября она и ее партнер, бывшая звезда "GZSZ" Рауль Ритчер (37), появятся в шоу RTL "Летний дом звезд". Первую серию можно будет посмотреть на RTL+ уже во вторник, 10 сентября.

Эмпауэрмент через наготу

В беседе с "Плейбоем" С. заявила, что съемка укрепила ее самооценку. "Она подтвердила, что женщины могут и должны чувствовать себя свободными всегда", - сказала 28-летняя девушка. Хотя она всегда была комфортно в своей коже, в прошлом году она прибавила шесть-семь кг и иногда сожалеет, что не может быть такой же спортивной и стройной, как раньше. На обложке она хотела продемонстрировать более подтянутую фигуру, но в итоге приняла свое тело таким, какое оно есть. "Не хватило времени сбросить семь кг, но в итоге я люблю эти фотографии. Не всегда нужно выглядеть как модель с кубиками пресса", - поделилась Ванessa S. в немецком издании "Плейбоя". Она призывает женщин делать то, что приносит им радость. "Мы живем только один раз, и мы не должны позволять другим диктовать нашу жизнь".

"Летний дом звезд" после измены

С. не только показывает новую сторону себя в "Плейбое", но и в "Летнем доме звезд". "Я большая поклонница реалити-шоу. Когда мне предложили место, я подумала: finally, я тоже могу испытать это. Это было честью быть частью этого", - сказала она в интервью. Ее не волнуют споры с Ритчером. В конце концов, они уже преодолели серьезный кризис. Перед шоу стало известно, что актер был неверен. "Мы временно расстались, но я верю в общение, и мы много об этом говорили - потому что я нуждалась в этом", - поделилась С. Она заметила, что ее партнер изменился и решила дать их отношениям еще один шанс: "У меня не было ничего, что бы я могла потерять".Теперь они счастливы вместе уже два года.

Октябрьский номер с Ванessa S. поступит в продажу с 12 сентября. Исключительные фотографии можно найти по адресу: https://www.playboy.de/coverstars/vanessa-schmitt-oktober-2024

В немецком издании "Плейбоя" Ванessa S. подчеркивает важность самооценки и принятия своего тела, заявляя: "Мы живем только один раз, и мы не должны позволять другим диктовать нашу жизнь". Кроме того, в своем партнерстве с Раулем Ритчером она демонстрирует стойкость, говоря: "У меня не было ничего, что бы я могла потерять", после преодоления периода измены.

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