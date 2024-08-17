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Конкурс на лучший задний взрыв

 and  James Williams
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Открытие процесса: Демонстрация А-бомбы из предыдущего года в облиgjворном бассейне фабрики по...
Открытие процесса: Демонстрация А-бомбы из предыдущего года в облиgjворном бассейне фабрики по производству кокса Золльверин

- Конкурс на лучший задний взрыв

У бассейна, с нетерпением ждали: В прошлую субботу более ста поклонников плавания активизировались на Kokerei Zollverein в Эссене, воспользовавшись прекрасной погодой на открытом воздухе, чтобы принять участие в конкурсе по приземлению на ягодицы. Бассейн исторического места гремел всплесками, брызгами и восторженными зрителями, когда участники ныряли, приземляясь на свои ягодицы с громким всплеском.

Уважаемые судьи оценивали, кто создал идеальную волну, поднял самые высокие водные фонтаны и легко соприкасался с поверхностью воды своими ягодицами. После первого раунда большинство зрителей были мокрыми. Когда солнце достигло зенита, именно этого и добивались в районе Рура, где больший всплеск означал больше удовольствия.

Судья, заинтересованный уникальным конкурсом, отмечал пловцов, демонстрировавших исключительную технику. Несмотря на то, что зрители промокли, они оставались любопытными, желая увидеть, кто произведет самый захватывающий всплеск.

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