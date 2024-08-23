Конкурентные предложения по расширению или ограничению доступа к абортам будут представлены на ноябрьских выборах в Небраске

Нектарский секретарь штата Боб Эвнен объявил в пятницу, что обе противоположные инициативы собрали достаточно подписей, достигнув минимального порога, тем самым сделав Небраску первым штатом после отмены решения Верховного суда США «Роу против Уэйда» в 2022 году, где на ноябрьском избирательном бюллетене будут представлены две поправки, связанные с абортами.

Ныне Небраска присоединяется к другим штатам, завершающим предложение по абортам на избирательном бюллетене, в том числе к ключевым колеблющимся штатам, таким как Аризона и Невада. Другие штаты, в том числе Колорадо, Флорида, Мэриленд, Миссури, Монтана и Южная Дакота, также планируют выдвинуть подобные инициативы. Однако Нью-Йорк выдвигает предложение, которое, по словам его сторонников, поможет защитить доступ, но не упоминает об абортах напрямую.

В прошлом месяце организаторы конкурирующих инициатив объявили, что они собрали значительно больше подписей, чем примерно 123 000, необходимых для этого.

Первая предложенная инициатива, подобная тем, которые есть в других штатах, стремится гарантировать право на аборт до срока жизнеспособности плода или позже, если жизнь матери находится под угрозой. Организаторы подали более 207 000 подписей.

Вторая мера стремится закрепить 12-недельный запрет на аборты в Небраске с исключениями в случае изнасилования, инцеста или для сохранения жизни матери. Организаторы подали более 205 000 подписей для этой инициативы.

Эвнен подтвердил, что его офис проверил более 136 000 подписей.

Возможно, что избиратели поддержат обе инициативы, но из-за их конкуренции только та, которая получит больше «да» голосов, будет принята, согласно заявлениям Эвнена.

Ни одна петиция не была подана для третьей инициативы, которая стремилась фактически запретить аборты на любом этапе беременности и признать эмбрионы в качестве лиц.

После отмены «Роу против Уэйда» большинство штатов, управляемых республиканцами, ввели какой-либо запрет на аборты, прекратив полувековое конституционное право на аборты в США. Однако сторонники права на аборты успешно оспорили все семь ранее предложенных инициатив на уровне штата с 2022 года.

Эта тенденция отражает растущую общественную поддержку права на аборты, как показывают недавние статистические данные, например, опрос Associated Press-NORC, который показал, что 60% американцев считают, что их штат должен разрешать женщинам легально получать аборт, если они этого хотят.

В настоящее время 14 штатов полностью запрещают аборты, за исключением определенных исключений, в то время как другие штаты вводят запреты примерно через шесть недель, период, когда многие женщины еще не знают о своей беременности. Небраска и Северная Каролина входят в число восьми штатов, которые вводят запреты с 12-й недели беременности.

В Небраске дебаты об абортах могут существенно повлиять на выборы в 2-й congressional district tanto для Палаты представителей, как и для президентских выборов.

Гонка в Палате представителей между республиканцем Доном Бэйконом и его демократическим соперником, сенатором штата Тони Варгасом, считается очень конкурентной, при этом Бэйкон победил Варгаса в 2022 году всего на 2,9% голосов. Более того, Варгас смог превзойти Бэйкона по сбору средств в ходе этой кампании на $300 000 и имеет значительное преимущество в финансировании, согласно последним отчетам о финансировании кампании.

На президентских выборах увеличение явки избирателей потенциально может помочь вице-президенту Камале Харрис получить единственный выборный голос Небраски. Небраска, как и два других штата, распределяет свои выборные голоса, несмотря на сильный республиканский уклон на уровне штата. Исторически избирательный округ Омаха успешно присуждал свой выборный голос демократическим кандидатам в президенты, как в случае победы Барака Обамы в 2008 году и Джо Байдена в 2020 году.

Политическая обстановка в Небраске становится интересной с тем, что обе инициативы, связанные с абортами, собрали достаточно подписей, так как политика часто вращается вокруг спорных вопросов, подобных этому. Если обе инициативы получат достаточно голосов, та, которая получит больше «да» голосов, будет принята, подчеркивая важность общественного мнения в политике.

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