Конечно, есть случаи, когда ошибки могут произойти при оказании первой помощи.

Если кто-то внезапно теряет сознание и не реагирует, важно действовать быстро. Многие, кто оказывает первую помощь, часто боятся совершить ошибки или причинить травмы ребер во время надавливаний на грудь. Обоснован ли этот страх? И есть ли правовые последствия? Врач из DRK делится своими знаниями.

Правда в том, что во время чрезвычайной ситуации единственная действительно важная ошибка – это бездействие. По словам Бернда Бёттигера, федерального врача из Немецкого Красного Креста, каждый несет ответственность за оказание помощи в чрезвычайной ситуации насколько это возможно. Статья 323c Уголовного кодекса гласит, что отказ от оказания помощи может повлечь тюремное заключение до одного года или штраф.

Тем не менее, многие люди колеблются, когда их просят стать первыми помощниками. Прошло много времени с последнего курса, и их знания остались нетронутыми – к счастью. В такой ситуации сердце бьется как сумасшедшее, но важно преодолеть страх совершить ошибку. Как говорит Бернд Бёттигер, "Нет причин откладывать оказание первой помощи". В конце концов, это может спасти жизни.

Время – это всё в случае с остановкой сердца

Например, при остановке сердца мышца сердца перестает качать кровь по всему телу, что приводит к дефициту кислорода для органов. В таких случаях пострадавшие теряют сознание, падают и становятся бездыханными. "Мозг может выдержать такие условия всего три-четыре минуты", – говорит Бернд Бёттигер. "Скорая помощь обычно не может прибыть так быстро".

Поэтому до прибытия профессионалов все присутствующие должны вмешаться. Как только вызвано скорую помощь на номер 112, сразу же начните надавливания на грудь. Время идет – каждая минута без лечения снижает шансы на выживание на 10%, согласно Германскому фонду сердца.

Давайте объясню процедуру: как первый помощник, положитесь рядом с человеком. Положите одну руку на центральную кость груди. Положите вторую руку сверху на первую руку.

Теперь нажмите рукой вниз на 5-6 сантиметров в грудь и повторите это действие 100-120 раз в минуту. Используйте "Stayin' Alive" группы Bee Gees с 100 ударами в минуту в качестве руководства для поддержания ритма. Если есть другие люди рядом, пусть они по очереди делают надавливания. Самое главное – продолжать, пока медицинские работники не примут командование.

Переломы ребер не редкость

Надавливания на грудь могут быть жестким процессом. "Необходимо прилагать considerable force", – говорит Бёттигер, "так как это необходимо для того, чтобы кровь текла обратно к мозгу". Такая сила иногда может привести к переломам ребер.

Те, кто обеспокоен возможностью сломать ребро, могут быть успокоены врачом: "Хотя перелом ребра может быть неприятным, он незначителен по сравнению с последствиями, которые часто бывают в результате отказа от оказания помощи". Без этого может произойти серьезное повреждение мозга из-за дефицита кислорода или даже смерть в течение нескольких минут.

Нет правовых последствий за ошибки или травмы

Несмотря на переломы ребер, другие травмы или ошибки, совершенные в процессе – первые помощники не должны беспокоиться о правовых последствиях. "Те, кто неправильно применяет стратегии первой помощи из-за стресса в данный момент, не могут быть привлечены к ответственности позднее", подчеркивает Бернд Бёттигер.

Кроме того, первые помощники даже имеют поддержку в чрезвычайных ситуациях – "Центр экстренной диспетчерской связи также может направлять и помогать с реанимацией по телефону", – говорит Бернд Бёттигер. Он советует не искать руководство в Интернете в таких ситуациях. "В чрезвычайной ситуации это должно произойти быстро, и вы находитесь под большим стрессом, что делает невозможным паузу, чтобы посмотреть видео сначала".

В заключение, каждый может подготовиться к чрезвычайной ситуации, оставаясь в курсе темы первой помощи. "Поскольку это знание редко применяется на практике и быстро забывается, мы советуем освежить его каждые два года", – говорит врач DRK Бернд Бёттигер.

В чрезвычайных ситуациях, подобных остановке сердца, бездействие – единственная настоящая ошибка, что может привести к потенциальным штрафам согласно статье 323c Уголовного кодекса. Во время надавливаний на грудь, хотя переломы ребер возможны, они незначительны по сравнению с последствиями отказа от оказания помощи, которые могут привести к серьезному повреждению мозга или смерти.

Читайте также: