Конго начинает прививать от обезьяновой оспы

В Демократической Республике Конго (ДРК), как сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), люди получают вакцинацию против смертельного вируса оспы обезьян. Campaign по вакцинации началась в восточной провинции Северное Кivu, изначально охватывая медицинских работников, работников экстренных служб и наиболее уязвимые группы. Планируется расширить это на другие регионы.

Эта центральноафриканская страна получила 265 000 доз вакцины MVA-BN от датско-германской компании Bavarian Nordic. Эти дозы были щедро предоставлены Европейским союзом, инициативой по вакцинации Gavi и США, как указано в заявлении ВОЗ.

Количество случаев оспы обезьян растет в различных африканских странах. Ранее известная как натуральная оспа, эта болезнь также распространяется на ранее не затронутые районы. Тем не менее, ДРК является регионом, наиболее пострадавшим от этой болезни.

По данным ВОЗ, с января 2024 года в ДРК было зарегистрировано более 30 000 подозрительных и подтвержденных случаев, а также 990 смертельных исходов. Это составляет около 90% всех зарегистрированных случаев в 15 африканских странах за год. Примерно треть пострадавших - дети в возрасте до пяти лет.

В связи с неотложной ситуацией приоритетным является распределение вакцин среди высокорисковых групп в ДРК, чтобы снизить смертность от оспы обезьян. Как только будет достаточное количество вакцин, приоритет должен перейти на расширение охвата вакцинацией всех уязвимых групп.

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