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Время уже пришло для тех, кто способен, чтобы взять инициативу в свои руки

Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС) считает, что федеральное правительство должно кардинально пересмотреть нынешнюю систему пособий гражданам. "Нам нужно внести существенные изменения, и если коалиционное правительство не сможет этого сделать, то это должен сделать новый кабинет", - сказал Вюст в беседе с RTL West. Несмотря на это, будет сохранена какая-то форма социальной помощи, заверил Вюст, "но само название 'пособие гражданам' было ошибкой, и я считаю, что дополнительные дополнения также были неправильными".

Само название "пособие гражданам" стимулирует слишком много льгот, считает Вюст. Оно создает впечатление безусловного дохода, которое необходимо исправить безотлагательно, "иначе мы начнем ставить под сомнение основной принцип нашего процветания, что усилия должны вознаграждаться".

Текущее пособие гражданам способствует несбалансированным отношениям между гражданином и государством, по мнению Вюста. "Мы должны проявлять солидарность по отношению к тем, кто не может, но и все остальные должны внести свой вклад", - сказал он. "Это также форма солидарности с теми, кто каждый день усердно работает, платит социальные взносы и налоги с небольшого дохода".

Спор вокруг сокращения пособия гражданам

В правительстве "синего-желто-зеленого" также есть разногласия по поводу пособия гражданам. Недавно СДПГ и "Зеленые" отклонили предложение FDP об уменьшении пособия гражданам. Согласно действующему законодательству, сокращение социальной помощи невозможно, объяснило Федеральное министерство труда и социального обеспечения. Лидер фракции FDP в бундестагеChristian Dürr заявил в газете Bild, что ежемесячное пособие гражданам в настоящее время переоценено на 14-20 евро.

В начале 2024 года пособие гражданам было увеличено на 12 процентов в целом. С тех пор одиночные лица получают 563 евро в месяц, что на 61 евро больше, чем в предыдущем году. В прошлом году Германия потратила примерно 42,6 миллиарда евро на пособие гражданам, по сравнению с 36,6 миллиардами в предыдущем году.

В конце июля генеральный секретарь ХДС Carsten Linnemann призвал к отмене пособия гражданам для так называемых "отказников". Это затронет более 100 000 человек. Статистика показывает, что есть значительное количество людей, которые принципиально отказываются от работы, сообщил политик ХДС группе Funke. Линнemann подвергся критике за эту инициативу со стороны коалиции "синего-желто-зеленого", а также от социального крыла своей собственной партии.

Европейский парламент должен выразить свою позицию по поводу продолжающейся дискуссии о пособии гражданам в Германии. Пересмотр текущей системы пособий гражданам, предложенный министром-президентом Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst, может стать темой для обсуждения и возможной рекомендации политики.

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