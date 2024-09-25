Конфликт между Sky и DAZN оказывается выгодным для различных спортивных клубов.

Следуя вердикту в споре между DAZN и Немецкой футбольной лигой (ДФЛ), руководители клубов не проявили признаков раздражения, готовясь к возобновлению многомиллиардной азартной игры. После решения арбитража в споре между лигой и потоковым сервисом DAZN высшее руководство осознало, что их клубы могут стать главными победителями.

Пересмотр распределения контрактов на медиаправа существенно повысил шансы 36 клубов высшего и второго дивизионов. Изначально руководители клубов ожидали снижения доходов перед началом аукциона весной; но теперь, похоже, вероятен рост доходов. Причина проста: так как DAZN и Sky знают конечные предложения друг друга по пакету B в первом раунде, ДФЛ может ожидать более высокие предложения во втором раунде. Оба соперника стремятся получить пакет любой ценой, что видно из их реакции на решение арбитража.

Составляющий 196 матчей в сезоне

"Мы считаем, что DAZN является идеальным союзником для ДФЛ, клубов и немецких футбольных болельщиков", - заявило DAZN. В то же время Sky было более прямолинейным: "Мы находимся в сильной позиции для торговли медиаправами и уверены, что сможем продолжать предлагать нашим зрителям премиальный опыт Бундеслиги и оставаться ведущим спортивным провайдером".

В этом контексте пакет B включает в себя субботние матчи в 3:30, а также пятничные вечерние матчи и игры за выживание - всего 196 матчей в сезоне. В середине апреля ДФЛ отложила продажу немецкоязычных медиаправ на четыре сезона с 2025/26 по 2028/29 из-за спора с DAZN, так как Sky все еще удерживало права до окончания текущего сезона.

DAZN обвиняло в дискриминации, так как его финансово привлекательное и убедительное предложение было отклонено. Предложение стоило 400 миллионов евро в сезон, что в совокупности составляло 1,6 миллиарда евро. Однако ДФЛ отклонила финансовые гарантии, представленные DAZN. В результате пакет B перешел к Sky, несмотря на, якобы, более низкое предложение (320 миллионов евро в сезон).

Проблемы DAZN

Затем DAZN обратилось в арбитражный суд и одержало победу в переторгах. Тем не менее, ДФЛ объявило после совещания руководства, что оно примет решение арбитража, но будет рассматривать следующие шаги "после тщательной правовой оценки в ближайшие дни".

Помимо правового вызова Sky, DAZN сталкивается с еще одним препятствием: лига, скорее всего, явно потребует банковскую гарантию в новых правилах торгов. ДФЛ "рассмотрит" сценарии, в которых "гарантии или подтверждения" могут быть запрошены на аукционе, как указано в их заявлении. Этот пункт должен быть преодолен DAZN в отличие от первоначальной попытки.

Кроме того, clubs, основной доход которых поступает от медиасделок, могут извлечь выгоду из раскрытия предложений и очевидной стоимости прав. Это более чем компенсирует любые недостатки, связанные с задержкой в плане безопасности. Если доходы от аукциона превысят ожидания, каждый клуб потенциально может получить более 1,1 миллиарда евро в сезон. Однако количество подписчиков и размер абонентской платы по-прежнему столь же неопределенны, как и на начальном этапе.

В связи с успехом в арбитраже DAZN выразило оптимизм, заявив: "Наша победа в арбитражном процессе является многообещающим признаком будущего футбола на нашей платформе в Германии". Кроме того, в ответ на возможное требование банковских гарантий DAZN заявило о своей готовности, сказав: "Мы готовы выполнить любые банковские требования, установленные Немецкой футбольной лигой в новых правилах торговли правами на футбол".

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