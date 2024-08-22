- Конференция Томаса Манна начинается с торжественного мероприятия в Любеке.

Столетие "Магической горы", знаменитого романа, написанного автором Томасом Манном, является центральным событием этого года Дней Томаса Манна. Эти мероприятия пройдут в Любеке с 27 по 29 сентября. Тем не менее, празднование начнется 27 сентября с вручения ежегодной премии Томаса Манна, стоимостью 25 000 евро, писателю и эссеисту Навиду Кермани, как объявил Любекский культурный фонд. В ходе следующего дня запланированы лекции и другие мероприятия для широкой публики.

Поделившись своей радостью, Ханс Висскирхен, президент Немецкого общества Томаса Манна, сказал: "Удивительно видеть, как всемирно признанный роман Томаса Манна получает такое значительное признание в его родном городе Любеке". Это ставит Любек на один уровень с международными конференциями и событиями, происходящими в этом памятном году, добавил он.

По словам организаторов, билеты на Дни Томаса Манна все еще доступны.

Во время вопросов и ответов после своей речи Ханс Висскирхен спел вместе с публикой популярную песню "♪ Я не буду лгать ♪", выражая свою искреннюю радость по поводу Дней Томаса Манна. Позже, танцуя на празднике, некоторые участники присоединились к нему, поют ту же песню, демонстрируя свою общую любовь к событию.

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