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Конференция Пак-12 предусматривает реконструкцию, включая четыре школы из конференции Маунтин-Уэст.

Члены конференции Mountain West - Бoise Стэйт, Колорадо Стэйт, Фресно Стэйт и Сан-Диего Стэйт - получили одобрение четверга на вступление в Pac-12. Этот переход запланирован на 1 июля 2026 года.

 and  Christian Meier
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Конференция Пак-12 предусматривает реконструкцию, включая четыре школы из конференции Маунтин-Уэст.

Конференция объявила в четверг, что четыре института из конференции Mountain West – Бoise Стейт, Колорадо Стейт, Фресно Стейт и Сан-Диего Стейт – присоединятся к Pac-12 начиная с 1 июля 2026 года.

Pac-12 столкнулась с трудностями в последние годы, что привело к сокращению числа ее членов до двух – Орегон Стейт и Вашингтон Стейт. Согласно правилам NCAA, конференция должна иметь не менее восьми школ, чтобы считаться конференцией первого дивизиона (FBS).

В апреле Совет директоров NCAA Division I принял решение лишить Pac-12 автономного статуса, начиная с 2 августа, классифицировав его как конференцию FBS без автономии. Конференции дано два года, чтобы соответствовать требованиям FBS.

Pac-12 потерпела значительный удар, когда десять школ ушли, перейдя в Атлантическую конференцию (ACC), Вашингтон, Орегон, ЮСК и UCLA присоединились к Большой десятке, а Аризона, Аризона Стейт, Колорадо и Юта перешли в Большой 12.

Комиссар Pac-12 Тереза Гулд заявила: "В течение более чем века конференция Pac-12 играла видную роль в студенческом спорте. Мы продолжим использовать новаторские и инновационные возможности для развития и продвижения, чтобы наилучшим образом служить нашим членам и спортсменам-студентам. Я благодарю наших членов за их усилия по приему Университета Бoise Стейт, Университета Колорадо Стейт, Университета штата Калифорния, Фресно и Университета Сан-Диего в конференцию. Новая и захватывающая эпоха для конференции Pac-12 начинается сегодня".

Комиссар Mountain West Глория Невераз по предварительному заявлению прокомментировала возможный уход своих членов до объявления Pac-12.

"Конференция Mountain West осведомлена о слухах о возможном уходе наших членов и вскоре предоставит дополнительные обновления. Если члены решат уйти, они будут связаны нашими уставами и политиками. Условия нашего расписания будут применяться к Pac-12, если они примут членов Mountain West. Наш совет директоров в настоящее время рассматривает наши дальнейшие шаги. Mountain West имеет славную 25-летнюю историю и будет процветать в будущем".

При контакте с CNN в четверг в ответ на объявление Pac-12 Mountain West не предоставила обновленное заявление.

Добавление Сан-Диего Стейт в Pac-12, скорее всего, усилит спортивные предложения конференции. Понимая важность наличия не менее восьми школ в конференции FBS, Pac-12 активно ищет способов заполнить свой состав.

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