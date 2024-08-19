- Конфиденциальный источник из Таттлингена выиграл миллион долларов в лотерею.

Кто-то из региона Туттлинген сорвал крупный выигрыш в размере около 1,2 миллиона евро в игре Lotto 6aus49. Угадав шесть выигрышных номеров - 2, 27, 35, 40, 45 и 46, они получили общий выигрыш в размере 1 185 590,20 евро, как объявил Lotto Baden-Württemberg. Шансы на такой успех составляют примерно 1 к 15,5 миллионам.

Чтобы сорвать текущий джекпот, размер которого составляет около 20 миллионов евро, игроку не хватило одного правильного числа Superzahl, согласно Lotto Baden-Württemberg.

Победитель, который сыграл без клиентской карты в розничном магазине в центре Туттлингена, должен предъявить свой билет в розничном магазине или в головном офисе лотереи в Штутгарте, чтобы получить свой выигрыш. До тех пор, победитель остается анонимным.

Несмотря на то, что игрок не угадал число Superzahl, он все равно унес домой значительный миллионный выигрыш, составивший 1 185 590,20 евро. Если в будущем он угадает все выигрышные номера, включая Superzahl, он может выиграть ошеломляющие 20 миллионов евро.

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