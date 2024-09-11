- Композиционный критик Калкофе считает 1970-е годы наименее ярким десятилетием.

Комедийный артист Оливер Калькофе вспоминает 1970-е годы в Западной Германии как "удручающе скучное время". "70-е были самым унылым десятилетием. Раньше было движение "Флёрповера" и хиппи, но к середине 70-х преобладали скучные оттенки коричневого и серого", - сказал 58-летний берлинец в интервью dpa, отмечая 50-летие диско-музыки, которое началось летом 1974 года.

"Я сейчас с улыбкой смотрю старые эпизоды "Рокфорда" или "Улицы Сан-Франциско". Видишь все эти коричневые оттенки и намек на приглушенный зеленый и оливковый, а потом опять серый, коричневый, серый, оливковый. Если хотели быть броскими, может, всплеск оранжевого, немного яркого цвета между ними. Но в остальном было скучно. Лишь в 80-х все стало снова цветным, и вот почему диско было таким хитом. Оно было цветным, с диско-шаром, отражающим все цвета на стенах", - сказал Калькофе.

Диско, по его словам, было "настоящим сверкающим куском мусора в истории человечества". Он имел в виду танцевальную поп-музыку в целом. "Но это явление диско с его цветными огнями было чем-то вроде танцевальной вечеринки в те дни".

Калькофе о диско: "Воротники и клеши - все становилось больше и шире, и все хотели показать, насколько они круты". Это был способ впечатлить других и повеселиться. "Я думал, что это было замечательное время. Не то, в чем я бы лично участвовал. Я это переживал, но я не был таким физически. Но я всегда находил это fascinierend, наблюдая издалека, зная, что я не принадлежу и не хочу принадлежать. Но я всегда смотрел на это с большим любопытством".

Он почтила диско на фестивале "Шлефаз - худшие фильмы всех времен". 125-й "#Шлефаз" фильм был "Диско-бог отец" (немецкое название "Герои ночи"). "Это было здорово, это был фильм блэксплотейшн диско, который провалился", - сказал он. Термин блэксплотейшн относится к старым низкобюджетным фильмам с афроамериканскими героями. "Он пришел немного слишком поздно и был totally verkorkst. У него было все между черной властью, действием, диско и наркотической преступностью, это было сумасшедшее". Серия фильмов "#Шлефаз" recently перешла с Tele 5 на Nitro.

СМИ часто подчеркивали модные тенденции 1970-х годов, с воротниками и клешами, ставшими знаковыми символами эпохи. Однако Оливер Калькофе находит юмор в просмотре этих старых видео сейчас, так как они представляют собой монотонную палитру цветов того времени.

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