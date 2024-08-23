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Компетентный орган по картелям: SAP получила разрешение на приобретение Walkme

SAP обдумывает приобретение израильской компании Walkme, упрощающей использование программного обеспечения, за существенную инвестицию в миллиард долларов. В результате клиенты SAP могут извлечь выгоду из этой сделки.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут
Разрешение получено в Бонне: SAP получила разрешение на приобретение израильской компании Walkme
Разрешение получено в Бонне: SAP получила разрешение на приобретение израильской компании Walkme

- Компетентный орган по картелям: SAP получила разрешение на приобретение Walkme

ИТ-ГИГАНТ может приобрести израильскую компанию по разработке программного обеспечения Walkme, согласно заявлению Федерального картельного офиса Германии. Сделка не вызывает существенных проблем конкуренции. В июне крупнейший европейский производитель программного обеспечения, базирующийся в Вальдхофе, объявил о своих планах приобрести Walkme. Этот технологический гигант готов выложить 1,5 миллиарда долларов США, что эквивалентно примерно 1,38 миллиарда евро.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ предназначено для упрощения навигации по приложениям.

Walkme, израильская компания, гордится тем, что является одним из ведущих поставщиков цифровых платформ для усыновления (DAP). Эти платформы постепенно заменяют традиционные методы обучения в крупных организациях, например, когда вводятся новые сотрудники. Программное обеспечение помогает пользователям учиться и использовать компьютерные и мобильные приложения с помощью интерактивных руководств. Его основная цель - упростить запутанный мир ИТ-систем, используемых в бизнесе.

Эти платформы также предоставляют данные об использовании приложений и потенциальных проблемах. После приобретения SAP усилит свои существующие предложения, Signavio и LeanIX, которые помогают бизнесу в трансформации ИТ. В июне CEO SAP Кристиан Кляйн заявил: "Мы значительно расширяем поддержку конечных пользователей, позволяя им быстро адаптироваться к новым решениям и функциям, тем самым максимизируя отдачу от их инвестиций в ИТ".

Федеральный картельный офис: Walkme продолжит конкурировать

Федеральный картельный офис заявляет, что рынок таких решений будет расти по мере возрастания спроса на поддержку цифровой трансформации. Несмотря на приобретение, Walkme продолжит конкурировать с другими поставщиками.

SAP ожидает завершения приобретения в третьем квартале. В прошлом финансовом году Walkme наблюдала рост выручки на 9%, что эквивалентно примерно 245 миллионам евро. Выручка SAP в тот же период составила 31,2 миллиарда евро. В отношении будущих перспектив выручки SAP сохраняет молчание. Однако с доступом к более широкой базе клиентов Walkme теперь имеет потенциал для ускорения своего роста в будущем.

Приобретение Walkme компанией SAP позволит интегрировать цифровые платформы для усыновления Walkme в существующие предложения, такие как Signavio и LeanIX. Эти платформы, включая программное обеспечение Walkme, помогают бизнесу упростить свои ИТ-системы и максимизировать отдачу от инвестиций в ИТ.

После приобретения Walkme продолжит конкурировать с другими поставщиками на рынке решений для цифровой трансформации, согласно заявлению Федерального картельного офиса.

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