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Компенсация за предполагаемую боль, связанную с вредом вакцины: другой истца испытывает неудачу в суде

Управления судами города Оффенбург в Верхнем швабском крае иск 35-летнего о значительной компенсации за якобы ухудшение здоровья после вакцинации от COVID-19 был отклонен. Суд в Баден-Вюртемберге не поддержал это требование из-за невыполнения определенных условий. Суд заявил, что для того,...

 and  Carmen Simpson
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Компенсация за предполагаемую боль, связанную с вредом вакцины: другой истца испытывает неудачу в суде

В судебном процессе истец потребовал не менее 200 000 евро в качестве компенсации от фармацевтической компании, утверждая, что после вакцинации от COVID-19 в 2021 году у него развились проблемы с почками, а также другие проблемы со здоровьем. Позиция истца заключалась в том, что вакцинация стала причиной его заболеваний. Конкретный вид вакцины и производитель не были указаны.

Первая инстанция постановила, что конкретная вакцина, в отношении которой велся спор, прошла тщательную оценку Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) перед получением разрешения на применение. Отсутствие "негативного соотношения польза-риск" было указано как условие для признания претензий к производителю. В контексте пандемии польза вакцинации для общества в целом превышала индивидуальные риски, связанные с вакцинацией.

Ранее другие немецкие суды приходили к подобным выводам в аналогичных случаях. Например, в июле Высший региональный суд Кобленца отклонил иск женщины против производителя вакцины, сославшись на положительное "соотношение польза-риск" и также упомянув органы лицензирования. Было установлено, что не гарантируется полная защита от осложнений, и истцу не удалось предоставить доказательства связи своих заболеваний с вакцинацией.

Несмотря на утверждения истца, апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, подчеркнув тщательное изучение вакцины Европейским агентством лекарственных средств. Суд постановил, что "негативного соотношения польза-риск" не было найдено, таким образом, отклонив иск истца о компенсации.

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