Компания по производству оружия, Heckler & Koch, получает финансовую выгоду из-за поступления заказов.

Бизнес процветает в Heckler & Koch, компании, известной производством штурмовых винтовок и другого стрелкового оружия. В первом полугодии они представили впечатляющие результаты и заключили новый контракт на поставку снайперских винтовок для немецкого спецподразделения. Но есть и обратная сторона медали.

В разгар конфликта на Украине заказы на Heckler & Koch, расположенные в Оберндорфе, Германия, поступают в избытке. За первые шесть месяцев года они получили заказы на 197,8 миллиона евро, что на 39% больше, чем в том же периоде прошлого года.

Эти заказы часто требуют нескольких лет для исполнения, гарантируя яркое будущее производителю штурмовых винтовок, пулеметов, гранатометов и пистолетов. Ранее на этой неделе они также заключили контракт на поставку до 500 снайперских винтовок для Командования специальных сил (KSK) вооруженных сил Германии.

Выручка также выросла в первом полугодии, достигнув 171,4 миллиона евро, что на 14% больше, чем в первом полугодии 2024 года. Они поставляли оружие различным странам, в том числе Испании, Латвии, Норвегии, Японии и вооруженным силам Германии. Конкуренты, такие как Beretta (Италия), CZ с американским филиалом Colt (Чехия) и FN (Бельгия), также представляют собой вызов.

Как сказал генеральный директор Йенс Бодо Кох, "Мы отражаем глобальную ситуацию в области безопасности, и спрос на наши продукты сейчас очень высок". Он заверил, что они будут продолжать поставлять оружие только странам НАТО, Европе и союзникам Германии по безопасности - странам, приверженным миру, свободе и безопасности. Оружие Heckler & Koch также используется на Украине, поставляемое европейскими армиями стране, находящейся под атакой России.

Падение прибыльности

С финансовой точки зрения, Heckler & Koch испытали снижение прибыльности. Операционный результат (EBIT) снизился почти на 11% и составил 23,2 миллиона евро. Генеральный директор Йенс Бодо Кох объяснил это увеличением "бизнеса систем": теперь они не только продают оружие, но и аксессуары, такие как глушители и лазерные модули. Эти дополнительные материалы закупаются у других компаний, что снижает прибыльность по сравнению с производством внутри компании.

На весь 2024 год генеральный директор прогнозирует, что операционный результат останется на уровне предыдущего года.

В Европе Heckler & Koch оценивают свою долю рынка для военных и полицейских пистолетов примерно в две трети. В США, крупнейшем рынке оружия в мире, они играют незначительную роль, но недавно отметили успешные продажи в полицию и военные, например, поставки оружия Техасским рейнджерам.

Несмотря на снижение прибыльности из-за увеличения бизнеса систем, Heckler & Koch продолжают производить широкий ассортимент военной техники, в том числе штурмовые винтовки, пулеметы, гранатометы, пистолеты и снайперские винтовки. Более того, они недавно заключили контракт на поставку до 500 снайперских винтовок для немецкого спецподразделения Командование специальных сил (KSK).

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