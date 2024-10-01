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Компания Dott временно исчезла с рынка

 and  Anne Legman
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Марка электроскутеров Тиер скоро прекратит свою деятельность
Марка электроскутеров Тиер скоро прекратит свою деятельность

Компания Dott временно исчезла с рынка

В январе компания по прокату электросамокатов Tier перейдет к бренду Dott. По словам CEO Тиера Филиппа Хааса, узнаваемость Dott выше, согласно опросу. После слияния пользователи могут заметить изменения.

Ярко-синие электросамокаты, которые предоставляет Tier, скоро претерпят metamorphosis, сменив свою цветовую гамму на единый дизайн Dott. Этот переход произойдет в январе, как было объявлено обеими компаниями после их слияния. Приложение Tier также перестанет работать.

Чтобы продолжать пользоваться транспортными средствами, пользователям придется перейти на платформу Dott. Новое приложение предлагает расширенный выбор, что делает его более доступным и удобным для клиентов, как утверждает Tier. В опросе Tier обнаружил, что Dott имеет более сильную брендовую узнаваемость во всех 21 странах, где он работает. Однако в Германии Tier все еще более узнаваем.

Хаас, CEO для рынков Германии, Австрии и Швейцарии, пояснил: "В Германии внимание сосредоточено не на бренде или узнаваемости". Пользователи больше всего заботятся о постоянной доступности транспортных средств. Переход начнется в Германии в середине октября и будет завершен в течение нескольких недель. Dott и Tier объединились в январе. Dott доминирует в странах Бенелюкс и Франции, в то время как Tier в основном работал в немецкоязычном регионе. Их предложения выходят за рамки электросамокатов, также предлагая электробайки.

Жаркий рынок электросамокатов

После периода быстрого роста на рынке, последовавшего за его утверждением в 2019 году, компании теперь сосредоточены на снижении затрат и получении прибыли. Хаас ожидает дальнейшей консолидации в секторе. "Мы ожидаем дополнительных слияний, но мы не будем участвовать в них", - добавил он.

С момента слияния ни Dott, ни Tier не объявили о значительных сокращениях персонала, подтвердил Хаас. В 2022 году Tier объявил о стратегическом повороте к большей прибыльности, что привело к сокращению почти 200 сотрудников. Dott планирует получить прибыль до налогообложения, процентов и амортизации (EBITDA) в этом году.

После слияния пользователям придется перейти на платформу Dott, чтобы продолжать пользоваться электросамокатами. Этот переход, который включает смену цветовой гаммы, был инициирован более высокой узнаваемостью бренда Dott, как было установлено в опросе.

На жарком рынке электросамокатов Хаас ожидает дальнейшей консолидации, но Tier и Dott не объявили планы о дополнительных слияниях.

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