Компании DAX значительно сокращают выбросы

В сфере защиты климата немецкая промышленность не является лидером. Однако анализ показывает прогресс среди крупнейших компаний DAX: в прошлом году выбросы снизились примерно на 14 процентов. Эксперты считают, что они на правильном пути, но предстоит еще много работы.

По данным текущей оценки, крупнейшие компании немецкой фондовой биржи сократили свои выбросы парниковых газов. По сравнению с 2022 годом прямые выбросы компаний DAX снизились с 218 до 189 миллионов тонн эквивалентов CO2 - снижение примерно на 14 процентов. Об этом свидетельствует анализ аудиторской и консалтинговой фирмы EY, которая оценила отчеты о устойчивом развитии 40 компаний. В этих отчетах они документируют свои усилия по достижению климатической нейтральности.

Снижение составляет почти 30 миллионов тонн эквивалентов CO2, что соответствует годовому выбросу 17,4 миллиона средних новых автомобилей с пробегом 15 000 километров, согласно EY. В целом, 32 компании DAX сократили свои выбросы, а семь увеличили. Одна компания не предоставила никакой информации. Самое большое процентное снижение было зафиксировано у производителя чипов Infineon и страховой компании Allianz, а самое большое увеличение - у производителя спортивных автомобилей Porsche AG. Крупнейшим эмитентом в 2023 году стала компания Heidelberg Materials, занимающаяся производством строительных материалов, за ней следуют энергетическая компания RWE и химическая компания BASF.

В эти показатели входят выбросы, образующиеся в процессе текущих операций, например, от машин, собственных электростанций или автопарка компании. Однако они также включают парниковые газы, выделяемые при производстве купленной энергии, например, когда компания покупает электроэнергию или тепло от поставщика с электростанциями на ископаемом топливе.

Эксперт предостерегает от самодовольства

Глава консультационной службы EY по устойчивому развитию Симон Фаренхольц хвалит прогресс немецкой экономики в снижении выбросов, где ведущую роль играют крупнейшие компании.

Однако Фаренхольц не ожидает, что нынешний темп сохранится. Многие компании до сих пор сосредоточились на отдельных мерах, таких как переход на возобновляемые источники энергии, которые относительно легко реализовать и имеют сильный немедленный эффект. Однако этот эффект является однократным, как показывает тот факт, что энергопотребление компаний DAX снизилось гораздо меньше, чем их выбросы.

Фаренхольц предостерегает от самодовольства даже при хорошем прогрессе: "Дальнейшее сокращение углеродного следа не произойдет автоматически". На самом деле, многие компании сейчас испытывают давление из-за неопределенности перспектив бизнеса и других факторов. "Существует риск, что устойчивое преобразование бизнес-модели отойдет на второй план и не получит достаточного внимания". Чтобы справиться с этой гигантской задачей, компаниям необходимо интегрировать декарбонизацию в свою бизнес-стратегию в целом.

Непрямые выбросы гораздо выше

Анализ также учитывает другую категорию выбросов: те, которые не могут быть напрямую приписаны компаниям, так как они происходят на этапах цепочки создания стоимости, расположенных выше и ниже, например, в цепочках поставок, транспорте, использовании продукта и утилизации. Включая эти выбросы, компании DAX несут ответственность за выбросы, составляющие около 3,5 миллиарда тонн - девять процентов глобальных парниковых газов в прошлом году. Снижение по сравнению с 2022 годом составило всего четыре процента.

По словам Фаренхольца, способность компаний получить обзор непрямых выбросов ограничена: для повышения прозрачности и снижения этих выбросов требуются масштабные усилия. Например, корпорациям придется договариваться с поставщиками и компаниями по утилизации отходов. Также необходимы изменения в разработке продукта. "Это занимает время, и результаты могут проявиться только через несколько лет".

Анализ EY подчеркивает снижение выбросов парниковых газов компаниями DAX, с существенным снижением на 14 процентов в прошлом году. Многие крупные компании немецкой фондовой биржи внесли свой вклад в это снижение, уменьшив свои прямые выбросы до 189 миллионов тонн эквивалентов CO2.

Несмотря на этот прогресс, Симон Фаренхольц предостерегает от самодовольства, подчеркивая, что дальнейшее сокращение углеродного следа не произойдет автоматически из-за различных трудностей, с которыми сталкиваются многие компании.

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