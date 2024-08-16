Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиГермания

Компаньи, как Клинсманн и Ван Гаал - "Получаю хорошее чувство"

При Любеcke и Клинсманeyne под Сенунy бывало только одно: дебютный матч тренера в кубке. Компани хочет понять, как он справляется с бывшим тренером Мюнхена.

 and  John Stellmacher
Время чтения 2 минут

- Компаньи, как Клинсманн и Ван Гаал - "Получаю хорошее чувство"

В последнее время Винсент Компани не зацикливается на засухе Кубка Германии мюнхенской "Баварии", готовясь к своей первой официальной игре в качестве нового главного тренера клуба. "Что происходило в прошлые годы, меня не волнует. Мы можем много говорить о наших целях, но для меня сейчас важно только это матч, а потом посмотрим", - сказал 38-летний Компани. После пяти товарищеских матчей в подготовке, с четырьмя победами и одной ничьей, игроки немецких футбольных рекордсменов жаждут вернуться к официальным действиям в пятницу (20:45 CET, ZDF и Sky) против SSV Ульм в Кубке Германии.

Компани начинает необычно. С момента своего повышения в Бундеслигу в 1965 году только два тренера "Баварии" дебютировали в Кубке Германии, согласно клубным записям. Оба выиграли свои первые матчи: Юрген Клинсманн в 2008 году (4:3 против Rot-Weiß Эрфурт) и Луи ван Гаал в 2009 году (3:1 против SpVgg Неккарельц). 38-летний Компани не хочет ошибиться. "Всегда есть давление в "Баварии", такова реальность. Но также важно, чтобы мы получили хорошее чувство начала сезона", - сказал бельгиец.

Берлин кажется давно минувшим

"Бавария" испытала свои трудности в погоне за кубком в последние годы. С 2020 года рекордсмен по количеству кубков ждет возвращения в финал на Берлинском Олимпийском стадионе. Они лишь однажды вышли в четвертьфинал, и трижды вылетали во втором раунде. "Конечно, для нас важно хорошо начать", - сказал Компани.

Он играл в Кубке Германии как профессионал за Hamburger SV с 2006 по 2008 год, но не помнит много об этом. "Это было давно", - сказал он. Компани предостерег от второго дивизиона новичков: "Мы видели, как Ульм готовился к этому матчу и насколько усердно они работали. Наша цель не в том, чтобы недооценивать соперника, но мы убеждены, что можем выиграть".

В Ульме также состоится встреча со старым знакомым. Тренер Томас Вёрле работал в женской команде "Баварии" с 2010 по 2019 год и выиграл с ними два чемпионата.

Первый официальный матч Компани в качестве главного тренера "Баварии" - знаменательное событие, так как только два предыдущих тренера "Баварии" начинали свои tenure в Кубке Германии, и оба выиграли свои первые матчи. немцы в "Баварии" хотят вернуться от недавних неудач в Кубке и вернуть свое доминирование, с Винсентом Компани, возглавляющим команду против SSV Ульм.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Партия арендует три водных транспорта для расслабленной прогулки по озеру Констанц
Федеральные земли Германии

Моторная лодка Свидетелей на озере Констанц тонет, возможно, из-за переполненности

Три судна gesetzы va окуркахдение на Лага hypersensitivity. К несчастью, экскурсия обернулась бедой для некоторых участников, так как одно судно перевернулось и затонуло.currently проводится расследование правоохранительными органами.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Дерегулирование барьера заболевания свиней для Польши
Федеральные земли Германии

Дерегулирование барьера заболевания свиней для Польши

Министр сельского хозяйства Тилレクター Баххаус советует пешим туристам, охотникам и farmers: Ограждения эффективны только когда они прочно закреплены.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
После продолжительного перерыва День NRW вновь празднуется, но на этот раз в городе Кёльн.
Федеральные земли Германии

После шестилетнего перерыва, Северный Рейн-Вестфалия праздник возвращается.

Несмотря на недавние отмены Дня NRW из-за коронавируса, в этом году он возвращается. Любители световых шоу и música безусловно обрадуются.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
После инцидента, направленного на главного воспитателя детского сада, правоохранительные органы и...
Федеральные земли Германии

Проверка угрожающих сообщений, направленных к главной фигуре больницы

В результате угрозы убийства в отношении сотрудника города полиция и обвинительный отдел провели расследование.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

С 2018 года Audi поставляет на рынок пятое поколение автомобиля А6.
Авто

Audi A6 демонстрирует заметное, но скрытое присутствие в оценках TÜV.

Audi A6 демонстрирует заметное, но скрытое присутствие в оценках TÜV. Audi позиционирует последнюю модель A6 как автомобиль для изысканных вкусов, с новыми ценами, соответствующими требованиям. Однако, рынок подержанных автомобилей теперь предлагает множество бюджетных вариантов. С лета 2018 года Audi поставляет пятую версию A6, внутренне известную как Type 4K, в Германии.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Партия арендует три водных транспорта для расслабленной прогулки по озеру Констанц
Федеральные земли Германии

Моторная лодка Свидетелей на озере Констанц тонет, возможно, из-за переполненности

Три судна gesetzы va окуркахдение на Лага hypersensitivity. К несчастью, экскурсия обернулась бедой для некоторых участников, так как одно судно перевернулось и затонуло.currently проводится расследование правоохранительными органами.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Компактное зарядное устройство Prime A2683 выдаёт мощность до 200 Вт через шесть портов.
Технологии

Зарядное устройство стоимостью 80 евро обеспечивает 200 Вт энергии для шести различных устройств.

Зарядное устройство стоимостью 80 евро обеспечивает 200 Вт энергии для шести различных устройств. Зарядное устройство Anker Prime Charger A2683 предлагает существенную разницу в цене в 25 евро по сравнению с самым мощным адаптером питания Apple, но при этом может одновременно заряжать шесть устройств с общей емкостью 200 Вт. В реальных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Дерегулирование барьера заболевания свиней для Польши
Федеральные земли Германии

Дерегулирование барьера заболевания свиней для Польши

Министр сельского хозяйства Тилレクター Баххаус советует пешим туристам, охотникам и farmers: Ограждения эффективны только когда они прочно закреплены.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно