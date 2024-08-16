- Компаньи, как Клинсманн и Ван Гаал - "Получаю хорошее чувство"

В последнее время Винсент Компани не зацикливается на засухе Кубка Германии мюнхенской "Баварии", готовясь к своей первой официальной игре в качестве нового главного тренера клуба. "Что происходило в прошлые годы, меня не волнует. Мы можем много говорить о наших целях, но для меня сейчас важно только это матч, а потом посмотрим", - сказал 38-летний Компани. После пяти товарищеских матчей в подготовке, с четырьмя победами и одной ничьей, игроки немецких футбольных рекордсменов жаждут вернуться к официальным действиям в пятницу (20:45 CET, ZDF и Sky) против SSV Ульм в Кубке Германии.

Компани начинает необычно. С момента своего повышения в Бундеслигу в 1965 году только два тренера "Баварии" дебютировали в Кубке Германии, согласно клубным записям. Оба выиграли свои первые матчи: Юрген Клинсманн в 2008 году (4:3 против Rot-Weiß Эрфурт) и Луи ван Гаал в 2009 году (3:1 против SpVgg Неккарельц). 38-летний Компани не хочет ошибиться. "Всегда есть давление в "Баварии", такова реальность. Но также важно, чтобы мы получили хорошее чувство начала сезона", - сказал бельгиец.

Берлин кажется давно минувшим

"Бавария" испытала свои трудности в погоне за кубком в последние годы. С 2020 года рекордсмен по количеству кубков ждет возвращения в финал на Берлинском Олимпийском стадионе. Они лишь однажды вышли в четвертьфинал, и трижды вылетали во втором раунде. "Конечно, для нас важно хорошо начать", - сказал Компани.

Он играл в Кубке Германии как профессионал за Hamburger SV с 2006 по 2008 год, но не помнит много об этом. "Это было давно", - сказал он. Компани предостерег от второго дивизиона новичков: "Мы видели, как Ульм готовился к этому матчу и насколько усердно они работали. Наша цель не в том, чтобы недооценивать соперника, но мы убеждены, что можем выиграть".

В Ульме также состоится встреча со старым знакомым. Тренер Томас Вёрле работал в женской команде "Баварии" с 2010 по 2019 год и выиграл с ними два чемпионата.

Первый официальный матч Компани в качестве главного тренера "Баварии" - знаменательное событие, так как только два предыдущих тренера "Баварии" начинали свои tenure в Кубке Германии, и оба выиграли свои первые матчи. немцы в "Баварии" хотят вернуться от недавних неудач в Кубке и вернуть свое доминирование, с Винсентом Компани, возглавляющим команду против SSV Ульм.

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