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Коммерческий банк пытается препятствовать приобретению

 and  John Stellmacher
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Коммерцбанк не склонен к принятию итальянской идентичности.
Коммерцбанк не склонен к принятию итальянской идентичности.

Коммерческий банк пытается препятствовать приобретению

Ходят упорные слухи уже давно, что UniCredit присматривается к поглощению Commerzbank. Недавно эти слухи переросли в действия, когда итальянский банковский гигант приобрел значительную долю в франкфуртской институции. Теперь Commerzbank спешно пытается отразить эту потенциальную сделку и привлекла влиятельных фигур на свою сторону.

По данным осведомленных источников, Commerzbank пытается предотвратить возможное поглощение UniCredit. Руководство разрабатывает стратегии сохранения самостоятельности банка, как сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Два других источника заявили, что банк открыт для переговоров, если UniCredit сделает официальное предложение, но совет директоров активно ищет независимый путь. Более того, сообщается, что американский инвестиционный банк Goldman Sachs был нанят для изучения различных оборонительных стратегий. Commerzbank предпочла не комментировать ситуацию.

Итальянцы сделали свой ход, когда правительство объявило о продаже своих акций. В результате они увеличили свою долю в Commerzbank, сейчас владея около 9% акций банка.

В среду UniCredit приобрела почти половину своих акций Commerzbank у немецкого правительства. Правительство продало около 4,5% акций UniCredit, которые были проданы по цене существенно выше, чем стоимость акций во вторник вечером. Остальные акции, предлагаемые правительством, были полностью распределены в пользу UniCredit из-за "существенного переподписывания всех других заявок", заявил финансовый агент в Франкфурте. Обычно в таких крупных размещениях применяются скидки.

Неожиданный вход UniCredit в Германию

Примечательно, что, как сообщает ntv из корпоративных кругов, tanto Commerzbank, как и правительство, были удивлены входом UniCredit. Никаких предварительных указаний или обсуждений не было. Этот шаг воспринимается как "недружественный", и предполагается, что UniCredit стремится к поглощению банка.

UniCredit объявила о намерении изучить возможности повышения ценности для акционеров обоих банков в сотрудничестве с Commerzbank. Если потребуется, они будут добиваться разрешения регулирующих органов на увеличение своей доли выше 9,9%.

Commerzbank просто признала вход UniCredit и пока не определилась со своим дальнейшим курсом: "Правление и совет директоров Commerzbank будут продолжать действовать в лучших интересах всех наших акционеров, а также сотрудников и клиентов".

UniCredit ранее заявила о себе на немецком банковском рынке около 20 лет назад. В 2005 году она приобрела немецкий Hypovereinsbank (HVB) примерно за 15 миллиардов евро и с тех пор является одним из ведущих игроков на немецком розничном банковском рынке. В течение многих лет ходили слухи о том, что итальянцы приобретут Commerzbank и объединят его со своей немецкой дочерней компанией, Hypovereinsbank.

UniCredit и Commerzbank обе пострадали во время финансового и экономического кризиса 2008/2009 годов и европейского долгового кризиса в начале прошлого десятилетия. Их акции упали более чем на 90%. Однако с тех пор их положение значительно улучшилось, в частности, благодаря недавнему росту процентных ставок. Тем не менее, восстановление UniCredit было более сильным.

Commerzbank активно рассматривает оборонительные стратегии для сохранения своей автономии в свете растущей доли UniCredit, так как подозревается в стремлении к поглощению. Немцы, как сообщается, были удивлены внезапным шагом UniCredit по приобретению значительной доли без предварительных указаний или обсуждений.

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