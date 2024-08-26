- Комитет регионов также одобрил резолюцию, касающуюся проведения Европейского года охраны окружающей среды.

Следуя за летальным ножевым инцидентом в Золингене, министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС) призывает к консенсусу по вопросам иммиграции среди политических партий. Он подчеркивает, что ключевой вопрос заключается в том, "Как мы можем эффективно управлять и ограничивать иммиграцию?". Рёль высказал эти мнения во время интервью с ZDF в Золингене. Он отметил, что просто критиковать конкретные предложения не приведет к прогрессу. "Общество ждет от нас действий", - заключил он.

К сожалению, в результате ножевого нападения на городское мероприятие в Золингене в пятницу вечером погибли три человека. Главным подозреваемым является сириец, ищущий убежища, которого ранее отказались принять и которого должны были депортировать в Болгарию в прошлом году, но этого не произошло.

В ответ на это Рёль выступает за пересмотр сложных процедур депортации: "Давайте воспользуемся этой возможностью, чтобы проанализировать проблемы: где проблема и нужны ли нам корректировки? Я обеспокоен тем, что корректировки могут потребоваться".

Рёль выразил обеспокоенность по поводу ножевого инцидента в Золингене, заявив: "Это преступление подчеркивает необходимость тщательного пересмотра наших процедур депортации". Кроме того, он подчеркнул важность решения этих проблем, добавив: "Мы должны проанализировать, где проблема, и рассмотреть возможные корректировки наших процедур".

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